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Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images Sport
Andreas Koenigl
Diterjemahkan oleh

"Saya sekarang orang Jerman!" Bintang yang tengah naik daun di Bundesliga memilih DFB

Germany
N. Banks
UEFA Nations League A
Augsburg

DFB bisa mengandalkan jasa bek Noahkai Banks ke depannya setelah ia secara resmi memilih tim nasional Jerman.

"Keputusan ini sudah final, saya sekarang orang Jerman," kata bek FC Augsburg berusia 19 tahun itu kepada Sky saat jeda pertandingan melawan Union Berlin.

"Saya sudah memikirkannya bersama keluarga dalam waktu yang sangat lama dan saya juga tidak bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat. Saya tumbuh besar di sini, saya merasa sebagai orang Jerman dan saya ingin mengenakan lambang elang di dada," lanjut Banks, yang juga memiliki kewarganegaraan AS melalui ayahnya.

Sekitar sebulan lalu, pelatih timnas Jerman U-21 Antonio Di Salvo telah mengungkapkan bahwa selain Banks, Louey Ben Farhat dari Karlsruher SC juga berhasil diyakinkan untuk meniti karier bersama tim DFB.

"Kami sudah menjalin komunikasi sangat, sangat lama. Saya bangga kami bisa membuat kedua pemain itu tertarik membela timnas Jerman," kata Di Salvo saat itu.

Baik Banks maupun Ben Farhat pernah bermain di level kelompok umur untuk negara asal ayah mereka. Ben Farhat bahkan pernah membela timnas senior Tunisia. "Keduanya juga punya peluang untuk mungkin bahkan tampil di Piala Dunia," ujar Di Salvo.

FC Augsburg v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images

Keputusan Banks Memilih DFB Memicu Kekecewaan di AS

Menurut sang pelatih, ia "menganggap langkah berpindah federasi ini mengesankan, berani, dan menunjukkan rasa percaya diri, karena mereka merasa sebagai orang Jerman, karena mereka ingin menempuh jalan bersama Jerman, dan karena mereka juga yakin mungkin bisa bermain untuk timnas senior jika tampil bagus".

Keputusan Banks untuk tidak tampil di Piala Dunia bersama AS dan menolak panggilan pelatih timnas senior Mauricio Pochettino untuk dua laga uji coba melawan Belgia dan Portugal pada Maret antara lain membuat legenda AS Landon Donovan sangat kecewa.

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