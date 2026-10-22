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Emiliano Buendia mengaku frustrasi karena gagal menambah koleksi golnya lagi, meski berhasil mengeksekusi penalti pada babak pertama saat Aston Villa menang 3-1 atas Viking di Villa Park, Rabu. Gelandang serang asal Argentina itu mencatatkan namanya dalam sejarah klub ketika tim asal Midlands tersebut mempertahankan awal sempurna mereka di Liga Champions.

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Playmaker Argentina tuntut penyelesaian akhir yang lebih tajam

Buendia merasa ia menyia-nyiakan sejumlah peluang mencetak gol dalam kemenangan Rabu atas juara Norwegia, meski memperpanjang rentetan kemenangan kandang timnya di kompetisi Eropa menjadi 12 pertandingan. Setelah Ross Barkley membuka skor lewat sundulan pada menit ke-23, sang penyerang menggandakan keunggulan dari titik penalti pada menit ke-37 sebelum gol bunuh diri Henrik Heggheim memastikan kemenangan. Namun, sang playmaker melepaskan total tujuh tembakan, termasuk empat peluang besar menurut definisi Opta.

Rentetan gol bersejarah terus berlanjut

Dengan mengeksekusi penalti setelah tinjauan VAR menyatakan Zlatko Tripic melakukan pelanggaran terhadap Alysson dengan menjegalnya, Buendia menjadi pemain Villa pertama yang mencetak gol dalam empat penampilan beruntun di kompetisi besar Eropa.

Ia juga menjadi pemain Argentina pertama yang melakukannya untuk klub Premier League sejak penyerang Manchester City Sergio Aguero pada 2018-19, meski sebelumnya ia menyia-nyiakan dua peluang bagus lewat sundulan setelah umpan silang bek kanan dadakan Joao Gomes yang berbelok arah mengenai mistar gawang.

Mengenai penampilannya dan tantangan dari tim tamu yang menahan Bayern Munich 3-3 pekan lalu, Buendia mengatakan kepada TNT Sports: "Saya seharusnya mencetak lebih banyak gol; saya punya peluang. Saya senang bisa mencetak gol lewat penalti [meski begitu]. Ini kemenangan penting, dan kami harus terus melaju."

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Ia menambahkan: "Tentu saja, tim seperti ini datang ke sini dengan segenap energi mereka dan berusaha menunjukkan karakter. Kami sangat menghormati mereka; kami bekerja keras dan mempersiapkan pertandingan dengan sangat baik. Lalu kami menunjukkannya dalam pertandingan."

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Para pemain sayap belia bersinar di Villa Park

Selain Buendia, duet pemain sayap muda Alysson dan Ibrahim Mbaye juga mencuri perhatian. Alysson memenangkan penalti pada babak pertama sebelum memaksa Heggheim mencetak gol bunuh diri pada menit ke-62.

Pada usia 20 tahun 169 hari, Alysson menjadi pemain Brasil termuda yang mencatatkan sedikitnya tiga tembakan, menciptakan tiga peluang, dan menuntaskan empat dribel dalam satu pertandingan Champions League sejak pemain sayap Shakhtar Donetsk Willian saat menghadapi Basel pada November 2008.

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Sementara itu, lewat sepak pojok yang menghasilkan gol sundulan Barkley, Mbaye menyamai rekor gelandang Arsenal Jack Wilshere pada September 2010 (18 tahun 270 hari) sebagai pemain termuda bersama yang mencatatkan assist dalam penampilan beruntun di kompetisi tersebut untuk klub Inggris.

Memuji kontribusi kedua penyerang muda itu seusai pertandingan, Buendia menambahkan: "Dia [Alysson] luar biasa; dia menunjukkan potensi dan kemampuannya di sisi sayap. Mbaye juga; kecepatan dan kualitas mereka akan sangat membantu tim. Sangat penting memiliki mereka dan berusaha terus berkembang, karena mereka talenta muda dan masih bisa berkembang pesat."

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Gol hiburan di pengujung laga gagalkan posisi puncak

Setelah membantai Fenerbahce 6-0 pekan lalu, tim asuhan Unai Emery menjadi juara bertahan Europa League pertama sejak Manchester United pada 2017-18 yang memenangkan tiga pertandingan pembuka mereka di Champions League. Meraih 20 kemenangan di European Cup hanya dalam 30 pertandingan juga menjadikan mereka klub tercepat kedua yang mencapai angka tersebut setelah Real Madrid (29). Namun, gol voli Peter Christiansen pada menit ke-84, yang disahkan VAR setelah sempat dinyatakan offside, membuat Villa turun ke posisi kedua di belakang PSG.