"Saya sedang menjalankan tugas yang sangat penting"... Bernardo Silva menolak membicarakan Real Madrid dan menerima peran barunya

Bernardo Silva, pemain baru Real Madrid, angkat bicara untuk pertama kalinya selama berada bersama tim nasional Portugal di Amerika Serikat.

Dua hari sebelum pertandingan melawan Kroasia di Toronto, gelandang tersebut membahas berbagai topik hangat yang berkaitan dengannya dan timnya.

Ketika ditanya tentang Real Madrid dalam konferensi pers, ia menjawab: “Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Real Madrid; saya sedang menjalankan tugas yang sangat penting sehingga tidak boleh teralihkan oleh hal lain. Saya senang, tetapi fokus saya sepenuhnya tertuju pada tim nasional. Beberapa minggu ke depan akan sepenuhnya saya dedikasikan untuk tim nasional.”

Mengenai perannya sebagai pemain cadangan di timnas Portugal, ia menegaskan: “Saya memahami pertanyaannya, tapi itu tidak relevan. Kami banyak, dan kami semua datang untuk alasan yang sama. Kami datang dengan ambisi untuk bermain, dan pelatih memiliki tugas yang sulit. Saya juga pernah mengalami hal ini dalam karier saya, dan tentu saja saya ingin menjadi bagian dari tim, dan saya yakin bisa membantu. Saya siap membantu dengan cara apa pun, baik dengan bermain selama lima menit maupun dengan berada di ruang ganti.”

Dia melanjutkan: “Kami sudah terbiasa dengan hal ini; ini adalah olahraga yang menuntut banyak gairah, terutama bersama tim nasional. Saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, jadi saya benar-benar terbiasa dengan hal ini.”

Dia menambahkan: “Ini soal menghindari pasang surut, dan mempertahankan tingkat konsistensi tertinggi. Ini soal memahami penyebab kegagalan. Piala Dunia adalah kompetisi yang sangat ketat bagi semua tim. Ada beberapa aspek yang perlu kami perbaiki. Kritik adalah bagian dari proses ini. Kami semua berusaha sekuat tenaga. Kami berada dalam posisi yang baik untuk melangkah maju. Kami sangat yakin bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.”

Mengenai apakah ada kondisi sulit di Piala Dunia, Silva menjawab: “Saya tidak berpikir demikian, karena kondisinya sama untuk kedua tim. Kita harus beradaptasi. Ini sama sekali bukan alasan, karena lapangan-lapangannya bagus; kita harus melakukan tugas kita dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Itu tidak penting. Kita harus bersiap dan melakukan tugas kita sebaik mungkin.”

Mengenai perannya di timnas Portugal, ia menjelaskan: “Bukan urusanku untuk membicarakan keputusan pelatih. Itulah peran pelatih, yang melakukan pekerjaan yang sangat sulit. Semua orang datang ke sini dengan niat bermain dan menjadi bagian dari tim. Dialah yang mengambil keputusan. Ketika hal itu tidak ada di tangan kita, tugas kita adalah berusaha sekuat tenaga, menciptakan suasana positif, dan bersiap untuk merespons saat peluang muncul.”

Mengenai posisi terbaiknya, Bernardo Silva mengatakan: “Ini pertanyaan yang sulit karena saya pernah bermain di banyak posisi. Namun, karakteristik saya lebih condong ke posisi tertentu. Sulit untuk menjawabnya; saya lebih cocok bermain di posisi-posisi tertentu. Jika saya mengatakan bahwa saya adalah gelandang, seperti yang saya mainkan sepanjang musim bersama City, itu berarti saya bertentangan dengan karier saya. Pelatih saya sering menempatkan saya di posisi lain. Saya siap. Tentu saja, saya lebih cocok untuk posisi di lini tengah, tapi saya di sini untuk membantu.”