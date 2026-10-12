Menjelang pengumuman pemenang Ballon d'Or, polemik seputar Kylian Mbappe kembali memanas setelah Jean-Pierre Papin, pemenang penghargaan tersebut pada 1991, melontarkan kritik keras kepada kapten timnas Prancis itu, sekaligus mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap gaya Mbappe di hadapan media dalam menyikapi persaingan menuju penghargaan individu prestisius tersebut.

Papin mengakui potensi luar biasa serta catatan rekor yang dimiliki Mbappe, namun ia mengkritik apa yang dinilainya sebagai fokus berlebihan terhadap diri sendiri, dengan menegaskan bahwa meraih Ballon d'Or tidak bergantung pada penilaian seorang pemain atas dirinya sendiri, melainkan pada beragam kriteria yang ditentukan oleh para pemilih.

Legenda sepak bola Prancis itu berkata dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis: "Saya benar-benar mengagumi Kylian, dia pemilik rekor-rekor, tetapi pada satu titik semuanya menjadi soal saya, saya, saya, dan diri saya sendiri. Pemenang Ballon d'Or ditentukan oleh orang lain."

Papin menambahkan bahwa pernyataan-pernyataan Mbappe sebelumnya mengenai kelayakannya meraih penghargaan tersebut telah melampaui batas yang bisa ia terima, dengan menjelaskan: "Dia pernah mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang layak mendapatkan Ballon d'Or. Itu terlalu berlebihan bagi saya, sangat berlebihan."

Mantan bintang Marseille itu mengakhiri kritiknya dengan menegaskan bahwa Ballon d'Or bergantung pada sejumlah kriteria, dan menilai Mbappe memenuhi banyak di antaranya, tetapi citra yang ia tampilkan tentang dirinya sendiri tidak menguntungkan posisinya dalam perebutan penghargaan itu. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya lebih menjagokan pemain Inggris Harry Kane dalam persaingan tersebut.