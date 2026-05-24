"Saya sangat yakin bahwa saya akan masuk dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia"

Setelah Ajax memenangkan final play-off melawan FC Utrecht, Wout Weghorst tidak ragu sedikit pun mengenai posisinya dalam skuad tim nasional Belanda untuk Piala Dunia, demikian diungkapkan penyerang berusia 33 tahun itu dengan tegas dalam wawancara pasca-pertandingan bersama ESPN.

Weghorst dengan sempurna mengeksekusi tendangan penaltinya pada Minggu sore dalam adu penalti yang menegangkan dengan melesakkan bola keras ke sudut gawang, dan akhirnya melihat Ajax memastikan tiket ke babak kualifikasi Liga Konferensi.

Setelah pertandingan, Weghorst tampil di depan kamera ESPN, di mana ia ditanya apakah ia menantikan pengumuman skuad Piala Dunia dengan penuh antisipasi. “Saya yakin sepenuhnya bahwa saya akan masuk,” jawab penyerang itu dengan tegas.

Menurut Weghorst, tidak ada rasa gugup sama sekali. “Tidak, sama sekali tidak. Saya sangat menantikannya. Saya tahu apa yang bisa kami capai sebagai tim dan saya juga tahu apa yang diharapkan pelatih nasional dari saya.”

Weghorst merujuk pada pujian yang berulang kali diungkapkan pelatih nasional Ronald Koeman kepadanya dalam beberapa waktu terakhir. Penyerang Ajax ini menunjukkan bahwa kata-kata tersebut sangat berarti baginya. “Saya merasa luar biasa bahwa dia berbicara seperti itu dan bahwa ada suara-suara seperti itu. Itu membuat saya merasa sangat baik.”

Weghorst tidak bermaksud menyindir. “Tidak, saya mengatakannya terutama sebagai ungkapan rasa syukur kepada pelatih tim nasional. Pada akhirnya, Anda hanya perlu tampil baik dan siap saat dibutuhkan.”

Penyerang ini juga mengakui bahwa musimnya tidak berjalan sesuai harapan. “Jelas bahwa saya ingin tampil lebih baik musim ini daripada yang saya lakukan.” Namun, ia yakin bahwa nilainya bagi Oranje sudah sangat diketahui oleh staf teknis.

“Saya rasa saya sudah cukup membuktikan nilai saya bagi tim nasional Belanda dan di turnamen-turnamen besar,” lanjut Weghorst. Penyerang ini memainkan peran penting dalam putaran final sebelumnya dan karena itu tampaknya yakin bahwa Koeman akan memanggilnya kembali.

Untuk saat ini, yang mendominasi adalah rasa antusiasme. “Saya sangat menantikannya. Satu-satunya hal adalah kita akan lama jauh dari rumah. Tapi begitu kita berangkat dan berada di sana, kita harus berusaha menjadikan momen ini sesuatu yang indah dan istimewa.”