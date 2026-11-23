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Goncalo Ramos mengaku lega setelah akhirnya kembali mencetak gol dalam kemenangan telak AC Milan 5-1 atas Frosinone pada Minggu. Penyerang asal Portugal itu mendapat sorotan tajam sejak kepindahannya yang menyita perhatian ke San Siro pada musim panas, tetapi penampilan terbarunya menunjukkan bahwa ia mulai menemukan ritmenya di Italia.

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Tekanan mereda setelah Ramos mencetak gol

Ekspektasi besar membebani Ramos sejak kedatangannya di Milanello. Setelah didatangkan dengan biaya transfer yang besar pada bursa musim panas, mantan pemain Benfica itu kesulitan mengulangi ketajamannya di Serie A. Ia baru mencetak tiga gol sebelum laga melawan Frosinone. Namun, sang striker menunjukkan penampilan yang menjawab keraguan di San Siro . Ia tidak hanya mencetak gol, tetapi juga berperan penting dalam proses terciptanya beberapa gol lain dalam kemenangan telak tersebut. Selain penyelesaian akhirnya yang tajam, kerja keras sang penyerang juga mencuri perhatian karena ia terus mengganggu lini belakang tim tamu.

Berbicara kepada Sky Sport Italia, seperti dikutip oleh TUTTOmercatoWEB, sang striker mengomentari golnya dan perkembangan tim secara keseluruhan. "Saya sangat senang bisa mencetak gol. Yang terpenting adalah kami menang dan bermain baik sebagai tim. Tiga poin selalu menjadi hal yang paling penting," katanya.

Membangun budaya baru di San Siro

Kemenangan ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa skuad mulai menyatu di bawah proyek teknis saat ini. Ramos memuji suasana di dalam klub dan mengisyaratkan bahwa kekompakan antarpemain berkembang pesat di balik layar. Pemain tim nasional Portugal itu meyakini bahwa kemajuan kolektif mereka semakin terlihat oleh para penonton di tribune seiring adaptasi tim terhadap identitas taktik yang baru.

"Ya, semuanya berjalan sangat baik di sini: tim, semangat, suasananya," jelas Ramos ketika ditanya tentang kebahagiaannya di klub. "Kami semakin mengenal satu sama lain setiap hari, setiap pekan, setelah setiap sesi latihan, dan saya pikir semua orang bisa melihatnya di lapangan seperti hari ini. Kami sedang membangun sesuatu yang indah, dan kami ingin terus bekerja serta terus melangkah maju."

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Kekhawatiran soal cedera dan penilaian pelatih

Pendukung Milan sempat khawatir ketika Ramos tampak mengalami masalah ringan. Pelatih kepala Ruben Amorim segera membela keputusannya menarik Ramos keluar lebih awal. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat senang untuk sang striker, meski sang pemain jelas frustrasi saat diganti. Bagi Amorim, menjaga kondisi Ramos semata-mata merupakan keputusan praktis di tengah jadwal pertandingan yang sangat padat. Dengan jadwal Liga Europa yang berat menanti dan waktu pemulihan yang sangat terbatas, Amorim menegaskan bahwa klub tidak boleh kehilangan pemain lagi akibat cedera.

"Kami tidak bisa kehilangan pemain lagi. Semua pemain kami bisa bermain di setiap pertandingan, tetapi waktu kami untuk pulih menjelang Liga Europa sangat sedikit, jadi kami tidak bisa mengambil risiko apa pun. Lebih baik menariknya keluar: saya membayangkan dia tidak senang, tetapi saya tetap senang untuknya, untuk golnya, terutama untuk gol yang mengubah skor menjadi 2-0. Itu gol yang membuat perbedaan dalam pertandingan melawan tim yang sangat kuat dalam transisi satu lawan satu," kata Amorim.

Tantangan berikutnya bagi AC Milan

Dengan laga penting Liga Europa melawan Olympiacos yang akan datang, kembalinya ketajaman sang penyerang terjadi pada saat yang tepat. Amorim telah menegaskan pentingnya pertandingan-pertandingan di kompetisi Eropa tersebut dan memperingatkan bahwa kegagalan lolos akan menjadi kemunduran besar bagi target klub. Kehadiran penyerang nomor 9 yang percaya diri di lini depan akan sangat penting jika Milan ingin melewati rangkaian pertandingan yang sulit dan memastikan tempat di fase gugur kompetisi itu. Seiring para pemain semakin memahami peran masing-masing, pendukung AC Milan berharap kemenangan telak ini baru menjadi awal dari rentetan penampilan gemilang yang berkelanjutan, baik di kompetisi domestik maupun di panggung Eropa.