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Nicolas Jackson gembira setelah dua golnya membawa Aston Villa menang 2-1 atas Manchester City pada Sabtu. Sang penyerang memuji Unai Emery, rekan-rekan setimnya, dan para suporter seusai hasil yang mengakhiri awal sempurna City di Premier League musim ini sekaligus memberi Villa kemenangan kandang pertama mereka di liga musim ini.

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Dua gol kontra pemuncak klasemen

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, Jackson mengomentari penampilannya yang memastikan kemenangan. Penyerang itu mencetak kedua gol Villa untuk mengakhiri rentetan tujuh kemenangan beruntun tim asuhan Enzo Maresca di liga. Ia menegaskan bahwa mencetak gol hanyalah bagian dari tugasnya.

“Itu tugas saya, jadi saya sangat senang bisa melakukannya setiap saat,” kata Jackson. “Semoga saya tetap bebas cedera, lalu saya akan terus bekerja untuk pelatih dan tim. Saya sangat senang kami menang, dan itulah yang paling penting bagi saya.”





Berkembang di bawah asuhan Emery

Jackson kini telah mencetak enam gol dalam enam penampilan terakhirnya di semua kompetisi dan berkembang di bawah asuhan Emery, yang pernah melatihnya di Villarreal. Penyerang yang dilepas Maresca di Chelsea sebelum datang sebagai pengganti Ollie Watkins itu menyebut sang pelatih dan rekan-rekan setimnya telah membantunya cepat beradaptasi.

“Saya sangat senang. Yang terpenting, saya sangat senang dengan pelatih, para pemain di tim, dan para suporter,” jelas Jackson. Ia menambahkan: “Ini tidak mudah, tetapi menjadi lebih mudah berkat pelatih dan para pemain, tentu saja. Ruang ganti ini luar biasa, begitu pula pelatihnya.”









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Villa Park kembali menjadi batu sandungan

Villa Park tetap menjadi tempat yang sulit bagi Manchester City, yang belum pernah menang di sana selama beberapa musim. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan kandang pertama Villa di liga musim ini. Jackson mengakui beratnya tantangan tersebut, tetapi menekankan pentingnya tiga poin.

“Luar biasa, sulit, tetapi kami meraih kemenangan. Itulah yang paling penting. Kami tahu mereka tim yang sangat kuat, mereka pemuncak klasemen, jadi kami sangat senang bisa menang,” kata Jackson. Ia menutup: “Syukurlah kami meraih kemenangan kandang pertama di liga.”

Apa selanjutnya?

Aston Villa akan berusaha melanjutkan momentum ini saat menghadapi Bournemouth di Piala Liga Inggris, sebelum bertemu Fulham di Liga Primer. Manchester City, yang tetap memuncaki klasemen dengan 21 poin meski kalah, kini bersiap menghadapi Brighton dua kali: di ajang piala pada Rabu, lalu kembali bertemu di liga pada Sabtu.