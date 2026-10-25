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Pilar pertahanan Arsenal, Gabriel Magalhaes, menikmati sore impian di Emirates dengan mencetak gol penting ke gawang Everton untuk menandai tonggak pribadi yang berarti. Bek asal Brasil itu membantu tim asuhan Mikel Arteta tetap bersaing di puncak klasemen Liga Primer setelah delapan pekan pertandingan.

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Sore bersejarah bagi pemain Brasil itu

Gabriel tak mungkin mengharapkan penampilan ke-200-nya di Premier League berjalan lebih baik. Bek tengah itu tampil dominan sepanjang kemenangan 2-0 atas Everton, lalu memastikan tiga poin lewat sundulan yang terarah pada babak kedua. Hasil itu penting bagi Arsenal karena membuat mereka menyamai poin pemuncak klasemen Premier League setelah delapan pertandingan musim ini.

Gol tersebut terbilang langka bagi Gabriel karena merupakan gol pertamanya dari permainan terbuka di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia tetap berada di depan setelah fase awal serangan dan menempati posisi yang tepat untuk menyambut umpan silang Ben White, lalu mengarahkan bola ke gawang. Itu merupakan golnya yang ke-21 di liga bersama klub London Utara tersebut, semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu ancaman paling berbahaya dalam duel udara di sepakbola dunia saat ini.

Mengejar rekor gol para legenda

Catatan gol Gabriel semakin sulit diabaikan oleh para sejarawan sepakbola. Gol terbarunya merupakan gol sundulannya yang ke-14 di Premier League, menempatkannya di urutan kedua dalam daftar pencetak gol sundulan terbanyak Arsenal sepanjang masa di kompetisi tersebut. Ia kini hanya berada di belakang mantan striker Arsenal, Olivier Giroud, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain yang tugas utamanya adalah menjaga gawang timnya agar tidak kebobolan.

Gabriel mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa setelah mencatatkan penampilan ke-200 di Premier League bersama klub, menyebut pencapaian itu sebagai kehormatan besar dan momen yang berkesan. "Saya merasa sangat baik. Ini hari yang menyenangkan bagi saya, dan bisa mencatatkan penampilan ke-200 di Premier League dengan seragam ini adalah sebuah kehormatan. Saya sangat senang, dan terima kasih kepada para suporter atas kasih sayang mereka, tetapi yang terpenting hari ini adalah tiga poin. Saya akan selalu berada di kotak penalti, saya ingin mencetak gol, tetapi saya juga ingin menjadi yang terbaik dalam menjaga kotak penalti kami. Hari ini saya berhasil melakukannya dan saya sangat senang bisa mencetak gol pertama saya musim ini," kata Gabriel di situs resmi klub.

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"Saya sangat bangga pada diri sendiri. Semua yang saya lakukan bertujuan untuk membuat diri saya lebih kuat dan belajar setiap hari. Saya sangat senang bisa mencatatkan penampilan ke-200 dengan seragam ini," tambah Gabriel.

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Duet tak terduga di lini belakang

Pertandingan itu juga menunjukkan kian kuatnya kerja sama antara Gabriel dan rekan barunya di lini pertahanan, Ezri Konsa. Dalam sebuah catatan statistik yang langka, kedua bek tengah itu sama-sama mencetak gol ke gawang Everton. Ini menjadi kali pertama dua bek tengah Arsenal mencetak gol dalam satu pertandingan liga sejak Februari 2024, ketika Gabriel dan William Saliba sama-sama menjebol gawang West Ham asuhan David Moyes dalam penampilan yang dominan.

Gabriel mengungkapkan bahwa mereka langsung membicarakan kebetulan itu di dalam tim setelah peluit akhir berbunyi. "[Ezri dan saya] baru saja membicarakannya di ruang ganti," katanya sambil tertawa. "Kami bekerja sangat keras setiap hari. Hari ini kedua bek tengah mencetak gol, jadi kami sangat senang. Dia orang yang luar biasa; kami sudah tahu kualitasnya sejak dia tiba di Arsenal. Dia menunjukkan kualitasnya dan mampu tampil di level tinggi. Saya sangat senang dia bersama kami."

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Fokus beralih ke persaingan gelar

Meski penghargaan individu dan pencapaian gol menjadi bahan pembicaraan seusai laga, Gabriel segera mengalihkan fokus kembali ke tujuan bersama tim. Kemampuan Arsenal meraih hasil melawan lawan yang sulit ditaklukkan seperti Everton akan sangat penting jika mereka ingin mempertahankan posisi di puncak klasemen. Pemain Brasil itu yakin skuadnya siap menghadapi jadwal berat dalam beberapa bulan mendatang.

Sang bek menutup penilaiannya terhadap situasi saat ini dengan menekankan etos kerja tim yang tak kenal lelah di lapangan latihan. "Saya rasa kami bekerja sangat keras setiap hari untuk menjadi tim terbaik, jadi kami sangat senang dan akan terus melangkah. Premier League baru saja dimulai dan kami siap menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya," tegasnya.