“Saya sangat senang Harry memenangkan penghargaan ini untuk Inggris”: Aaron Danks puji keberhasilan Kane meraih Ballon d'Or jelang laga Bayern Munich melawan Magdeburg di DFB-Pokal

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Asisten pelatih Bayern Munich, Aaron Danks, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian individu terbaru Harry Kane dan menyoroti arti penting sang striker bagi klub maupun tim nasional. Penghargaan terbaru Kane turut menghadirkan suasana positif saat raksasa Jerman itu bersiap menghadapi pertandingan piala domestik mendatang.

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Bayern rayakan pencapaian bersejarah Kane

Suasana di Saebener Strasse kian positif berkat pengakuan besar atas pencapaian individu saat Bayern bersiap menghadapi laga DFB-Pokal berikutnya. Danks memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi selamat kepada Kane secara terbuka atas keberhasilannya baru-baru ini meraih Ballon d'Or, seraya menyoroti dampak penghargaan bergengsi tersebut terhadap semangat skuad. Kapten Inggris itu tampil luar biasa sejak tiba di Bavaria, dan penghargaan terbarunya ini menegaskan statusnya sebagai penyerang tengah terbaik di dunia.

Danks menegaskan bahwa rasa bangga tersebut tidak hanya dirasakan klub, tetapi juga berarti penting bagi Inggris. "Saya tidak bisa bilang bahwa saya sangat yakin. Ia harus bersaing dengan pemain-pemain top. Selisihnya sangat tipis. Kami bekerja sangat dekat dengannya dan melihat upaya yang ia lakukan. Saya benar-benar senang untuknya. Sebagai orang Inggris, saya tidak sepenuhnya netral dalam hal ini. Namun, saya melihat betapa keras ia bekerja setiap hari. Saya senang untuknya dan juga untuk klub; ini menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung klub. Saya sangat bangga. Saya juga sangat senang Harry meraih penghargaan ini untuk Inggris sebagai pemain pertama yang melakukannya sejak Michael Owen. Kini ia akan kembali dan melanjutkan pekerjaannya dengan sikap profesional dan rendah hati seperti biasa," katanya.

Kane tak berpuas diri

Danks menyoroti etos kerja Kane yang tak kenal lelah dan disiplin mentalnya yang teguh. Menurutnya, sang penyerang selalu mencurahkan energinya untuk terus berkembang. Alih-alih terpaku pada pertandingan atau pencapaian sebelumnya, Kane mempertahankan fokus tingkat tinggi yang membuatnya tetap rendah hati dan terus terdorong menghadapi tantangan berikutnya.

"Saya tahu Harry kini akan sepenuhnya berkonsentrasi pada target berikutnya, penampilan berikutnya, pertandingan berikutnya. Ia akan segera kembali menunjukkan sikap profesional itu," ujar Danks. "Pernyataan Harry sangat bagus bagi semua pemain muda; ia tidak menujukannya kepada siapa pun secara khusus. Ia bekerja luar biasa keras agar siap dengan baik. Kesuksesannya berbicara sendiri. Beberapa tahun lalu, banyak orang mengatakan ia tidak akan pernah memenangi apa pun. Kini pencapaian itu datang kepadanya; ia membiarkan kesuksesannya berbicara sendiri."

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Tetap membumi di tengah euforia Ballon d'Or

Euforia kemenangan bersejarah Harry di Ballon d'Or terasa di ruang ganti, tetapi Danks bertekad menjaga skuadnya tetap membumi. Menanggapi antusiasme yang terasa setelah seremoni megah tersebut, sang pelatih menyoroti kontras antara kejayaan individu dan tuntutan tanpa henti sepakbola level tertinggi, sembari mengenang pasang surut emosi yang dilalui timnya dalam beberapa pekan terakhir.

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"Anda bisa melihat dua sisi ekstrem dalam hidup. Kegembiraan luar biasa yang Harry rasakan kemarin dan momen-momen yang kami alami selama beberapa pekan terakhir. Penting untuk menyadari bahwa manusialah yang paling berarti. Sebagai pelatih, Anda harus memahami cara mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain. Saat menghadapi tantangan, kami harus percaya pada kekompakan tim; itulah yang akan membuat kami semakin kuat," ujarnya.

Menghormati tantangan Magdeburg

Meski ada perayaan atas pencapaian Kane, Danks menegaskan bahwa tim tetap sepenuhnya fokus pada tugas yang menanti di ajang piala domestik. Staf pelatih telah menganalisis tim kasta kedua itu secara menyeluruh dan memperingatkan bahwa penampilan mereka belakangan ini menunjukkan kemampuan untuk menyulitkan pemuncak klasemen Bundesliga jika kehilangan konsentrasi. Danks menekankan pentingnya menghormati lawan, seraya mencatat bahwa Magdeburg tengah meraih serangkaian hasil positif di 2. Bundesliga.

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"Mereka tim bagus dengan pelatih yang bagus, ide-ide bagus, dan prinsip permainan yang kuat. Mereka sedang dalam performa bagus dan mengawali musim dengan baik. Ini pertandingan istimewa bagi mereka. Kami harus menyamai intensitas yang kami tunjukkan belakangan ini untuk memperlihatkan kemampuan kami," kata Danks.