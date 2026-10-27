“Saya sangat senang Harry memenangi penghargaan ini untuk Inggris” - Aaron Danks puji keberhasilan Kane meraih Ballon d’Or jelang laga DFB-Pokal Bayern Munich melawan Magdeburg

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Asisten pelatih Bayern Munich, Aaron Danks, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian individu terbaru Harry Kane dan menekankan pentingnya sang penyerang bagi klub maupun tim nasional. Penghargaan yang baru-baru ini diraih Kane menjadi suntikan semangat bagi Bayern Munich saat bersiap menghadapi laga mendatang di ajang piala domestik.

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Bayern rayakan pencapaian bersejarah Kane

Suasana di Saebener Strasse semakin semarak berkat pengakuan atas prestasi individu yang luar biasa saat Bayern bersiap menghadapi tantangan berikutnya di DFB-Pokal. Danks memanfaatkan kesempatan itu untuk secara terbuka memberi selamat kepada Kane atas keberhasilannya baru-baru ini meraih Ballon d'Or, seraya menyoroti dampak penghargaan bergengsi tersebut terhadap moral skuad. Kapten Inggris itu tampil luar biasa sejak tiba di Bavaria, dan penghargaan terbarunya menegaskan statusnya sebagai penyerang tengah terbaik dunia.

Danks menegaskan bahwa kebanggaan tersebut tidak hanya dirasakan klub, tetapi juga memiliki arti penting bagi Inggris. "Saya tidak bisa bilang saya sangat yakin, karena dia harus bersaing dengan pemain-pemain top. Selisihnya sangat tipis. Kami bekerja sangat dekat dengannya dan melihat upaya yang dia curahkan. Saya sangat senang untuknya. Sebagai orang Inggris, saya tidak sepenuhnya netral dalam hal ini. Namun, saya melihat betapa keras dia bekerja setiap hari. Saya senang untuknya dan juga untuk klub; ini menunjukkan nilai-nilai yang dijunjung klub. Saya sangat bangga. Saya juga sangat senang Harry meraih penghargaan ini untuk Inggris sebagai pemain pertama yang melakukannya sejak Michael Owen. Sekarang dia akan kembali dan melanjutkan kegiatannya dengan sikap profesional dan rendah hati seperti biasa," katanya.

Kane tak berpuas diri

Danks menyoroti etos kerja Kane yang tak kenal lelah dan disiplin mentalnya yang teguh. Ia menyebut sang penyerang selalu mencurahkan energinya untuk terus berkembang. Alih-alih terpaku pada pertandingan atau pencapaian sebelumnya, Kane mempertahankan fokusnya pada level tertinggi, tetap rendah hati, dan terus terdorong untuk menghadapi apa yang ada di depan.

"Saya tahu Harry sekarang akan sepenuhnya berkonsentrasi pada target berikutnya, penampilan berikutnya, pertandingan berikutnya. Dia akan segera kembali menunjukkan sikap profesional itu," ujar Danks. "Pernyataan Harry sangat bagus untuk semua pemain muda; dia tidak menujukannya kepada siapa pun secara khusus. Dia bekerja sangat keras agar siap dengan baik. Kesuksesannya berbicara dengan sendirinya. Beberapa tahun lalu, banyak orang mengatakan dia tidak akan pernah meraih apa pun. Sekarang pencapaian-pencapaian itu mulai datang kepadanya; dia membiarkan kesuksesannya berbicara dengan sendirinya."

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Tetap membumi di tengah euforia Ballon d'Or

Euforia kemenangan bersejarah Harry di Ballon d'Or telah menyebar ke ruang ganti, tetapi Danks bertekad menjaga skuadnya tetap membumi. Menanggapi antusiasme yang terasa setelah upacara penghargaan yang gemerlap itu, sang pelatih menyoroti kontras antara kejayaan individu dan tuntutan tanpa henti sepakbola kasta tertinggi, sembari merenungkan pasang surut emosi yang dialami timnya dalam beberapa pekan terakhir.

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"Anda bisa melihat berbagai sisi ekstrem dalam hidup. Kegembiraan luar biasa yang Harry rasakan kemarin dan momen-momen yang kami lalui selama beberapa pekan terakhir. Penting untuk menyadari bahwa manusialah yang paling berarti. Sebagai pelatih, Anda harus memahami cara mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain. Saat menghadapi tantangan, kami harus percaya pada kekompakan tim; itu akan membuat kami semakin kuat," ujarnya.

Menghormati tantangan dari Magdeburg

Terlepas dari perayaan untuk Kane, Danks menegaskan bahwa timnya tetap sepenuhnya fokus pada tugas yang menanti di ajang piala domestik. Staf pelatih telah menganalisis tim kasta kedua tersebut secara mendalam dan memperingatkan bahwa penampilan terbaru mereka menunjukkan Magdeburg mampu menyulitkan pemuncak klasemen Bundesliga jika Bayern kehilangan konsentrasi. Danks menekankan pentingnya menghormati lawan, mengingat Magdeburg tengah mencatat serangkaian hasil positif di 2. Bundesliga.

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"Mereka tim bagus dengan pelatih yang bagus, ide-ide bagus, dan prinsip permainan yang kuat. Mereka sedang dalam performa bagus dan mengawali musim dengan baik. Ini pertandingan istimewa bagi mereka. Kami harus menyamai energi yang kami tunjukkan belakangan ini untuk memperlihatkan kemampuan kami," kata Danks.