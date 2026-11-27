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Kapten West Ham Jarrod Bowen tetap yakin spesialis promosi Scott Parker bisa membawa klub itu langsung kembali ke Liga Primer menjelang laga melawan Stoke City pada Sabtu. Di tengah rentetan enam pertandingan tanpa kemenangan di Championship, sang penyerang juga meminta rekan-rekannya yang tengah kesulitan berhenti mencari alasan dan membuktikan kemampuan mereka.

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Bowen dukung Parker untuk membawa West Ham promosi

Bowen menyatakan dukungannya kepada Parker saat West Ham berupaya menyelamatkan musim yang tersendat. Setelah mengganti Nuno Espirito Santo dan menunjuk manajer kedua mereka , tim yang semula menjadi salah satu favorit promosi itu tampil jauh di bawah ekspektasi. Pernah bermain di divisi kedua bersama Hull City, sang kapten tahu bahwa keberhasilan Parker membawa Fulham, Bournemouth, dan Burnley promosi tidak bisa terulang tanpa komitmen penuh dari seluruh skuad.

Kapten paparkan tuntutan berat untuk promosi

Meski West Ham belakangan merosot, Bowen tetap berperan penting dalam menjaga timnya agar tidak tertinggal jauh dalam persaingan promosi. Setelah bertahan di tengah kabar kemungkinan hengkang pada musim panas menyusul degradasi dan menandatangani kontrak baru hingga 2030, sang kapten mencatatkan tujuh gol dan tujuh assist dalam 17 pertandingan liga.

Ketika ditanya oleh talkSPORT tentang peluang promosi klub dalam acara EFL Power of 72, yang merayakan kerja sepanjang tahun badan amal klub dalam membantu lebih dari satu juta orang setiap musim, Bowen menjawab: "Saya sangat, sangat yakin dalam hal ini. Namun, promosi adalah tujuan akhir dan Anda harus membuktikan diri layak meraihnya setiap pekan. Anda tidak bisa begitu saja berharap itu terjadi.

"Liga ini adalah salah satu liga yang paling sulit untuk ditinggalkan lewat promosi. Anda harus siap tampil setiap pekan. Setiap pertandingan akan berbeda, tetapi kami harus konsisten, tetap rendah hati, dan menjalani semuanya dengan cara yang tepat. Semoga pada Mei nanti kami bisa merayakannya."

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Kapten menolak mencari alasan

Penyebutan bulan Mei oleh Bowen memiliki makna tambahan di tengah meningkatnya spekulasi bahwa ia bisa hengkang pada Januari jika peluang promosi semakin menjauh. Berbeda dengan sang kapten, sejumlah pemain yang didatangkan dengan biaya besar belum memberikan kontribusi sepadan. Taty Castellanos dan Pablo, yang tiba Januari lalu dengan total biaya £47 juta, baru mencetak dua gol liga di antara keduanya. Sementara itu, Arne Engels, yang didatangkan dari Celtic pada musim panas seharga £22 juta, juga belum memenuhi harapan.

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Penampilan yang kurang meyakinkan itu memunculkan pertanyaan apakah sejumlah anggota skuad meremehkan tuntutan divisi ini. Namun, Bowen dengan tegas menolak anggapan tersebut saat mengatakan kepada media itu: "Saya pikir, pada akhirnya, kami tidak boleh mencari alasan bahwa pemain-pemain besar tidak memahami liga ini karena kami semua profesional. Kami ingin menang dan memahami bahwa setiap pertandingan akan berbeda dan sulit, apa pun tantutan dalam pertandingan itu.

"Kami tidak bisa terlalu bergantung pada alasan itu. Kami hanya harus menerima kenyataan bahwa kami belum bermain cukup baik dan belum mendapatkan hasil. Itu karena kami memang belum cukup baik.

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"Kami tahu itu, tetapi kami juga tahu bahwa kami bisa tampil sangat, sangat baik. Kami harus terus membuktikan dan menunjukkannya."

Ujian berat menanti saat menghadapi Stoke

Tim Parker punya kesempatan untuk segera menghentikan kemerosotan mereka akhir pekan ini saat Stoke, yang menempati posisi kedua, bertandang ke London. Tim tamu datang dalam performa impresif setelah memenangi enam dari tujuh pertandingan liga terakhir mereka dan membangun momentum kuat di papan atas. Kemenangan akan membuktikan bahwa skuad West Ham merespons arahan Parker sekaligus meredakan ketidakpastian yang masih menyelimuti masa depan Bowen pada Januari.