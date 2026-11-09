Bagikan Ikuti GOAL di Google

Penyerang Manchester United, Matheus Cunha, mengungkapkan kelelahan dan rasa frustrasinya setelah timnya dua kali bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk meraih hasil imbang 4-4 di kandang melawan Aston Villa. Meski menyelamatkan satu poin secara dramatis pada menit-menit akhir di Old Trafford, Minggu, Manchester United memasuki jeda internasional November dengan terpuruk di peringkat ke-18.

Iklan

Penyerang Brasil sesalkan awal laga yang lambat

Cunha bermain penuh selama 90 menit pada Minggu setelah berperan penting dalam kemenangan comeback 3-2 atas Roma di Liga Champions pada pertengahan pekan. Ia mendapatkan penalti pada menit ke-16 setelah dilanggar Boubacar Kamara dan menguji kiper Zion Suzuki lewat tembakan jarak jauh. Bruno Fernandes mengeksekusi penalti itu sebelum Youri Tielemans membalas gol-gol cepat dari Alysson dan Nicolas Jackson. Setelah penalti John McGinn dan gol Leon Goretzka mengubah skor menjadi 4-2, gol Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu pada masa tambahan waktu menyelamatkan satu poin.

Comeback di akhir laga menutupi masalah mentalitas

Mempertanyakan mengapa timnya baru menunjukkan urgensi setelah tertinggal, Cunha mengatakan kepada Sky Sports: "Saya sangat lelah dan juga kecewa. Setelah pertandingan tempo hari [melawan Roma], kami membicarakan bagaimana kami kebobolan dan memiliki mentalitas untuk bangkit dalam pertandingan.

"Kami melakukannya lagi, ketika kami harus bermain seperti Manchester United dan menyerang. Kami menunjukkan keberanian, tetapi kami baru melakukannya setelah kebobolan.

"Kami menunjukkan karakter setelah kebobolan. Jika kami menunjukkan karakter dan keberanian itu sebelumnya, kami akan memenangi lebih banyak pertandingan.

Iklan Iklan

"Saya tidak tahu mengapa kami mempersulit diri sendiri. Kami semua bekerja keras dan ingin menjadi yang terbaik. Kami perlu mengubah mentalitas kami sejak awal."

Topik Terkait

Penyerang pahami frustrasi suporter

Kegagalan mencatatkan nirbobol dalam 10 pertandingan pertama liga untuk kali pertama sejak 1986/87 membuat United berada di posisi terendah mereka pada tahap musim kasta tertinggi ini sejak menempati peringkat ke-20 pada musim yang sama.

Memahami alasan para pendukung di Old Trafford tidak senang, Cunha menambahkan: "Sebelum kami bermain, semua orang adalah penggemar. Anda bisa memahami mengapa mereka frustrasi. Itu sepenuhnya wajar; kami mengerti.

Iklan

"Kami berada di lapangan dan harus mengatasi hal ini. Kami perlu mengubah mentalitas, fokus pada pertandingan. Saya tidak berpikir para penggemar menentang kami; mereka hanya ingin melihat kami tampil baik dan memenangi pertandingan.

"Sebelum hal lain, kami perlu melihat ke dalam diri kami sendiri, para pemain dan staf. Ini klub besar, dan berada dalam situasi seperti ini [begitu rendah di klasemen] bukan hal yang normal."

Iklan

Ujian melawan Liverpool menanti setelah jeda

Tanpa kemenangan dalam delapan pertandingan Premier League, menyamai rentetan tanpa kemenangan dari April hingga Mei 2025, United kini dipastikan akan menghabiskan setidaknya 15 hari berturut-turut di zona degradasi, periode terlama mereka di sana pada kompetisi kasta tertinggi sejak 28 hari pada September dan Oktober 1986. Cunha dan rekan-rekan setimnya harus memanfaatkan jeda internasional selama dua pekan untuk memperbaiki kelemahan pertahanan mereka. Ketika kompetisi domestik kembali bergulir dua pekan lagi, Manchester United akan menghadapi laga berat melawan rivalnya, Liverpool.