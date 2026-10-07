"Saya sangat bahagia di BVB, saya sangat menikmati bermain untuk klub ini dan di depan para suporter ini. Tentu saja saya bisa sangat membayangkan untuk bermain di sini dalam waktu yang lama lagi," tegas Kobel terkait kemungkinan perpanjangan kontrak kepada Sport Bild.

Menurut media tersebut, petinggi Dortmund ingin setidaknya memulai negosiasi kontrak baru dengan Kobel serta para pemain bertahan Julian Ryerson dan Waldemar Anton, yang kontraknya juga berakhir pada 2028, sebelum Natal. Dalam skenario terbaik, kesepakatan bahkan bisa diumumkan masih dalam perjalanan musim gugur ini.

Kobel, yang direkrut pada 2021 dari VfB Stuttgart dengan biaya transfer 15 juta euro, menandatangani kontraknya saat ini bersama BVB pada Oktober 2023. Kiper 28 tahun itu termasuk salah satu pilar utama tim runner-up, namun sepanjang musim lalu ia terus-menerus dikaitkan dengan kepindahan ke Newcastle United. "Sejujurnya: saya sama sekali tidak memikirkan rumor," kata Kobel kini soal itu. Meninggalkan Dortmund "nol koma nol bukanlah topik" baginya, tegasnya.

Gregor Kobel memuji kerja pelatih BVB Niko Kovac

Fakta bahwa pemain asal Swiss itu merasa sangat nyaman di Borussia antara lain juga disebabkan oleh hubungannya yang baik dengan pelatih Niko Kovac. "Dia membawa struktur dan kultur yang jelas ke sini, yang menjadi dasar kami untuk meraih kesuksesan," puji Kobel terhadap kerja Kovac, yang mengambil alih pada Februari 2025 dari Nuri Sahin yang belum lama sebelumnya dipecat. "Dalam sebuah tim ada banyak kultur, bahasa yang berbeda-beda. Anda harus menemukan dasar, jalan bersama. Dan Niko sangat jelas telah memastikan itu."

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Pertandingan berikutnya BVB Bundesliga 14.30 SVW

Sang kiper sudah lama menjadi figur pemimpin di BVB, sekaligus sosok penting bagi banyak pemain muda. Dengan rekrutan baru Konstantinos Karetsas misalnya, ia mengaku "banyak berbicara, misalnya tentang betapa beratnya satu musim penuh di beberapa kompetisi dan tim nasional. Apa artinya bermain setiap tiga hari. Bahwa tubuh dan kepala harus tetap bugar dan bahwa Anda tidak boleh kehilangan fokus dari tujuan," ujar Kobel, yang dari pengalamannya tahu betul: "Banyak yang ditulis tentang kami para pemain BVB, belakangan ini untungnya sangat positif. Tetapi tajuk utama yang positif pun tidak boleh mengalihkan perhatian, Anda harus tetap rendah hati, karena tajuk utama itu besok bisa saja sudah sangat berbeda lagi."

Dalam total lebih dari lima tahun berseragam Hitam-Kuning sejauh ini, Kobel telah mencatatkan total 222 pertandingan kompetitif untuk Dortmund. Pemain kelahiran Zurich itu juga merupakan nomor satu di tim nasional, tampil dalam tiga dari empat laga Nations League terbaru Swiss. Bersama BVB, Kobel kini akan kembali melanjutkan kiprahnya di Bundesliga pada Jumat setelah jeda internasional yang sangat panjang, saat Werder Bremen bertamu ke Signal Iduna Park. Dari empat pertandingan pertama Bundesliga musim baru, Dortmund meraih hasil maksimal 12 poin dan saat ini memimpin klasemen.