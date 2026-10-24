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Bek Liverpool Ronald Araujo mengungkapkan secara terbuka perjuangannya melawan depresi. Ia mengaku mencapai “titik kritis” yang memaksanya untuk menjauh dari sepakbola. Pemain internasional Uruguay yang saat ini dipinjamkan Barcelona ke Liverpool itu mengakui bahwa tekanan sebagai pesepakbola profesional dan masalah pribadi terasa terlalu berat selama ia berada di Spanyol.

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Kartu merah menjadi pemicu, Araujo menepi sementara

November lalu, pemain berusia 27 tahun itu mengalami depresi yang semakin parah saat bermain untuk Barcelona. Pergulatan batinnya mencapai puncak setelah ia mendapat kartu merah saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Seusai pertandingan itu, keluarganya menjadi sasaran ancaman pembunuhan yang mengerikan, sehingga bek tersebut akhirnya menghadapi kondisi kesehatan mentalnya yang terus memburuk.

Menyadari betapa serius kondisinya, Araujo untuk sementara menepi dari sepakbola. Selama sebulan menjauh dari Barcelona, ia banyak bersandar pada iman Kristennya dan mulai bekerja sama dengan para tenaga profesional di bidang psikologi untuk menangani persoalan rumit yang jauh melampaui urusan di lapangan.

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Mencari bantuan di masa-masa tersulit

Berbicara kepada Paul Joyce dari The Times, Araujo menguraikan beratnya beban emosional yang ia tanggung. Bek tengah berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa keputusannya untuk sementara berhenti bermain sepenuhnya diperlukan agar ia bisa kembali menemukan kecintaannya pada sepakbola.

“Itu masa yang sangat sulit,” aku Araujo. “Saya merasa yang perlu saya lakukan adalah mundur sejenak. Sudah lama saya merasa tidak baik-baik saja, dan saya tidak menikmati hal yang paling saya cintai, yaitu sepakbola.”

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Pemain Uruguay itu menekankan pentingnya berhenti berpura-pura selalu kuat. Ia mengatakan bahwa insiden di Stamford Bridge hanyalah titik puncak dari persoalan pribadi yang sudah lama ia hadapi. “Saya sadar harus berani mengakui bahwa saya membutuhkan bantuan dan berbicara, bukan hanya dengan orang-orang terdekat, tetapi juga dengan para profesional,” tambahnya. “Terkadang Anda memendam semuanya dan berusaha terlihat kuat, tetapi dalam hidup Anda harus membicarakan berbagai hal dan terbuka tentang apa yang sedang Anda alami.”

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Ia juga menjelaskan keputusannya yang mendadak untuk meninggalkan skuad Barcelona pada musim gugur lalu: “Saya mengambil keputusan itu setelah mendapat kartu merah di Stamford Bridge karena itulah titik ketika saya tak sanggup lagi. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkannya, tetapi itu bukan karena satu kejadian tertentu. Banyak hal telah menumpuk, terutama dalam kehidupan pribadi saya, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya.

“Terkadang orang menyamaratakan dan beranggapan bahwa karena pesepakbola menghasilkan banyak uang, kami tidak mungkin menderita atau mengalami kesulitan. Namun, kami menghadapi hal-hal yang sama seperti orang lain. Hidup lebih dari sekadar sepakbola.”

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Memicu percakapan yang lebih luas di dunia sepakbola

Keterbukaan Araujo mendapat sambutan mendalam di dunia sepakbola. Setelah ia mengambil waktu untuk menepi, staf pelatih Barcelona dan rekan-rekan setimnya memberikan dukungan penuh. Yang terpenting, keberaniannya menunjukkan kerentanan di depan publik mendorong sesama pemain di berbagai penjuru dunia untuk menceritakan secara pribadi pergulatan yang selama ini mereka sembunyikan kepadanya.

“Banyak pemain dari berbagai liga menghubungi saya. Saya juga melihatnya ketika berbicara dengan rekan-rekan setim, bukan hanya di Liverpool, tetapi juga di tim nasional,” ungkap Araujo. “Ada banyak pemain yang sedang melalui masa-masa sulit, tetapi mereka takut membicarakannya secara terbuka. Penting untuk membuka diri karena saat itulah Anda mulai merasa lebih baik.”

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Kini tampil apik selama masa peminjamannya di Merseyside, bek itu meyakini jeda tersebut telah menyelamatkan karier sekaligus kesejahteraan dirinya. “Mengambil jeda itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat,” tegasnya. “Sekarang saya merasa baik, bahagia, dan kembali menikmati sepakbola. Itu terlihat di lapangan. Kini saya bisa kembali menunjukkan kemampuan saya yang sesungguhnya.”

Fokus pada kompetisi domestik di dua negara

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Dengan kondisi kesehatan mental yang kini jauh lebih baik, Araujo akan berusaha mempertahankan performa impresifnya saat Liverpool bersiap menjamu Brighton yang tengah tampil gemilang di Liga Primer. Sementara itu, klub pemiliknya menghadapi ujian berat pada Minggu malam, ketika Barcelona bersiap melawan rival bebuyutannya, Real Madrid, dalam duel Clasico yang sangat dinantikan.