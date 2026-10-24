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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images
Muhammad Zaki
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“Saya sampai pada titik di mana saya tak sanggup lagi”: Pemain Barcelona yang dipinjamkan, Ronald Araujo, buka suara soal pergulatan kesehatan mental dan keputusannya berhenti sementara dari sepak bola sebelum pindah ke Liverpool

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Bek Liverpool Ronald Araujo mengungkapkan secara terbuka perjuangannya melawan depresi. Ia mengaku mencapai “titik kritis” yang memaksanya untuk menjauh dari sepakbola. Pemain internasional Uruguay yang saat ini dipinjamkan Barcelona ke Liverpool itu mengakui bahwa tekanan sebagai pesepakbola profesional dan masalah pribadi terasa terlalu berat selama ia berada di Spanyol.

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Kartu merah menjadi pemicu, Araujo menepi sementara

November lalu, pemain berusia 27 tahun itu mengalami depresi yang semakin parah saat bermain untuk Barcelona. Pergulatan batinnya mencapai puncak setelah ia mendapat kartu merah saat menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Seusai pertandingan itu, keluarganya menjadi sasaran ancaman pembunuhan yang mengerikan, sehingga bek tersebut akhirnya menghadapi kondisi kesehatan mentalnya yang terus memburuk.

Menyadari betapa serius kondisinya, Araujo untuk sementara menepi dari sepakbola. Selama sebulan menjauh dari Barcelona, ia banyak bersandar pada iman Kristennya dan mulai bekerja sama dengan para tenaga profesional di bidang psikologi untuk menangani persoalan rumit yang jauh melampaui urusan di lapangan.

FBL-EUR-C1-CHELSEA-BARCELONAGetty Images

Mencari bantuan di masa-masa tersulit

Berbicara kepada Paul Joyce dari The Times, Araujo menguraikan beratnya beban emosional yang ia tanggung. Bek tengah berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa keputusannya untuk sementara berhenti bermain sepenuhnya diperlukan agar ia bisa kembali menemukan kecintaannya pada sepakbola.

“Itu masa yang sangat sulit,” aku Araujo. “Saya merasa yang perlu saya lakukan adalah mundur sejenak. Sudah lama saya merasa tidak baik-baik saja, dan saya tidak menikmati hal yang paling saya cintai, yaitu sepakbola.”

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Pemain Uruguay itu menekankan pentingnya berhenti berpura-pura selalu kuat. Ia mengatakan bahwa insiden di Stamford Bridge hanyalah titik puncak dari persoalan pribadi yang sudah lama ia hadapi. “Saya sadar harus berani mengakui bahwa saya membutuhkan bantuan dan berbicara, bukan hanya dengan orang-orang terdekat, tetapi juga dengan para profesional,” tambahnya. “Terkadang Anda memendam semuanya dan berusaha terlihat kuat, tetapi dalam hidup Anda harus membicarakan berbagai hal dan terbuka tentang apa yang sedang Anda alami.”

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Ia juga menjelaskan keputusannya yang mendadak untuk meninggalkan skuad Barcelona pada musim gugur lalu: “Saya mengambil keputusan itu setelah mendapat kartu merah di Stamford Bridge karena itulah titik ketika saya tak sanggup lagi. Saya benar-benar tidak bisa melanjutkannya, tetapi itu bukan karena satu kejadian tertentu. Banyak hal telah menumpuk, terutama dalam kehidupan pribadi saya, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya.

“Terkadang orang menyamaratakan dan beranggapan bahwa karena pesepakbola menghasilkan banyak uang, kami tidak mungkin menderita atau mengalami kesulitan. Namun, kami menghadapi hal-hal yang sama seperti orang lain. Hidup lebih dari sekadar sepakbola.”

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Memicu percakapan yang lebih luas di dunia sepakbola

Keterbukaan Araujo mendapat sambutan mendalam di dunia sepakbola. Setelah ia mengambil waktu untuk menepi, staf pelatih Barcelona dan rekan-rekan setimnya memberikan dukungan penuh. Yang terpenting, keberaniannya menunjukkan kerentanan di depan publik mendorong sesama pemain di berbagai penjuru dunia untuk menceritakan secara pribadi pergulatan yang selama ini mereka sembunyikan kepadanya.

“Banyak pemain dari berbagai liga menghubungi saya. Saya juga melihatnya ketika berbicara dengan rekan-rekan setim, bukan hanya di Liverpool, tetapi juga di tim nasional,” ungkap Araujo. “Ada banyak pemain yang sedang melalui masa-masa sulit, tetapi mereka takut membicarakannya secara terbuka. Penting untuk membuka diri karena saat itulah Anda mulai merasa lebih baik.”

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Kini tampil apik selama masa peminjamannya di Merseyside, bek itu meyakini jeda tersebut telah menyelamatkan karier sekaligus kesejahteraan dirinya. “Mengambil jeda itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat,” tegasnya. “Sekarang saya merasa baik, bahagia, dan kembali menikmati sepakbola. Itu terlihat di lapangan. Kini saya bisa kembali menunjukkan kemampuan saya yang sesungguhnya.”

Fokus pada kompetisi domestik di dua negara

Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Dengan kondisi kesehatan mental yang kini jauh lebih baik, Araujo akan berusaha mempertahankan performa impresifnya saat Liverpool bersiap menjamu Brighton yang tengah tampil gemilang di Liga Primer. Sementara itu, klub pemiliknya menghadapi ujian berat pada Minggu malam, ketika Barcelona bersiap melawan rival bebuyutannya, Real Madrid, dalam duel Clasico yang sangat dinantikan.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.