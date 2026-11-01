Menang 6-1 atas Alaves! Barcelona kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 2-4 dari PSG di Liga Champions dan 1-2 dari Real Madrid dalam El Clasico.

Kemenangan kesembilan pada pekan ke-10 LaLiga, Sabtu malam, sekaligus menjadi kemenangan ke-100 Flick sebagai pelatih kepala Barcelona. Mantan pelatih timnas Jerman yang meraih treble bersama FC Bayern itu hanya membutuhkan 131 pertandingan untuk mencapainya. Sebanyak 21 laga berakhir dengan kekalahan dan sepuluh lainnya imbang. Sepanjang periode itu, anak asuhnya mencetak 375 gol dan kebobolan 153 kali. Rata-rata 2,37 poin per pertandingan yang ia catatkan pun nyaris setinggi saat menangani Bayern. Kala itu, Flick meraih rata-rata 2,53 poin dalam 86 pertandingan.

"Saya sama sekali tidak suka membandingkannya. Timnya berbeda, situasinya pun sama sekali berbeda," kata Flick setelah pertandingan ketika ditanya soal kemiripan antara kedua klub berinisial FCB itu. "Saat ini semuanya terlihat baik, tetapi saya tahu betapa cepatnya keadaan bisa berubah dalam sepakbola. Saya melihat ke masa lalu untuk belajar dari kesalahan, tetapi filosofi saya adalah menatap ke depan."

Flick menjadi pelatih kedelapan dalam sejarah FC Barcelona yang mencapai 100 kemenangan. Hanya satu pelatih yang mencapainya lebih cepat: Luis Enrique, yang kini menangani PSG, merayakan kemenangan ke-100 pada pertandingan ke-126.

"Ini bukan tentang saya, melainkan tentang tim, para penggemar, dan klub," kata pelatih berusia 61 tahun itu. "Kami semua bahagia, dan para penggemar memang pantas mendapatkannya setelah beberapa pekan terakhir. Hubungan antara tim dan para penggemar saat ini luar biasa."

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Lamine Yamal dan Raphinha terus mencatatkan angka-angka luar biasa

Pencapaian Flick bukan satu-satunya catatan mencolok dalam laga berat sebelah melawan Alaves.

Barca kini telah mencetak 46 gol dalam sebelas pertandingan musim ini. Catatan itu hanya pernah dilampaui sekali dalam rentang pertandingan yang sama, yakni lebih dari 80 tahun lalu. Saat itu, Athletic Bilbao memulai musim 1940/41 dengan 49 gol.

Raphinha menambah koleksi golnya musim ini menjadi 15. Pada abad ke-21, hanya Cristiano Ronaldo yang melampaui angka tersebut setelah sebelas pertandingan. Ia mengawali musim 2014 dengan mencetak 18 gol untuk Real Madrid.

Belum cukup sampai di situ, Lamine Yamal mengoleksi kontribusi gol terbanyak di lima liga top musim ini, yakni 23, terdiri dari 12 gol dan 11 assist. Rekan setimnya, Raphinha, berada di posisi kedua di Eropa dengan 17 kontribusi gol.

Barca memimpin LaLiga dengan keunggulan dua poin atas Atletico Madrid. Real Madrid menyusul di posisi ketiga. Pada Selasa, tim asuhan Flick akan berduel dengan Aston Villa dan mantan anak asuhnya, Leon Goretzka. Akhir pekan berikutnya, laga besar di liga Spanyol menanti saat Atleti menjamu Barca.