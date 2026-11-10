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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

“Saya sama sekali tidak panik!” Virgil van Dijk angkat bicara soal ketidakpastian kontraknya di Liverpool yang mendekati akhir masa berlaku

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Kapten Liverpool Virgil van Dijk menegaskan dirinya tenang soal masa depan jangka panjangnya di Anfield meski kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim. Bek veteran itu tetap menjadi pilar lini belakang Liverpool, tetapi belum menandatangani perpanjangan kontrak baru.

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Van Dijk angkat bicara soal masa depannya di Anfield

Masa depan Van Dijk tetap menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi jajaran petinggi Liverpool karena pemain tim nasional Belanda itu memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya saat ini. Meski belum ada kepastian dalam waktu dekat, bek tengah berusia 35 tahun tersebut menepis anggapan bahwa ada ketegangan atau kecemasan terkait statusnya di klub. Dengan kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, spekulasi pun semakin meningkat. Namun, sang kapten tetap fokus pada tugasnya di bawah arahan pelatih kepala Andoni Iraola.

Berbicara mengenai situasinya, Van Dijk menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan oleh kemungkinan menjadi pemain bebas transfer. “Saya sama sekali tidak panik. Saya ingin terus bermain dan melanjutkan apa yang saya lakukan. Kita lihat saja apa yang terjadi musim ini. Sejauh ini, saya sudah menjalani masa yang luar biasa. Jika itu berlanjut, ya begitulah. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain. Saat ini belum ada yang bisa disampaikan, tetapi itu bukan berarti ada tekanan atau semacamnya,” jelas sang bek.

Kekhawatiran cedera dan pengunduran diri dari tim nasional

Meski kontraknya menjadi topik pembicaraan penting, Van Dijk saat ini memprioritaskan pemulihan fisiknya selama jeda November. Sang bek terpaksa absen dari tugas internasional, dengan klub mengonfirmasi bahwa Van Dijk telah menarik diri dari skuad Belanda untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Yunani dan Jerman. Keputusan itu diambil setelah ia kesulitan menjaga kebugaran penuh saat Liverpool meraih kemenangan atas Crystal Palace di Premier League baru-baru ini. Ia disebut belum kembali ke kondisi terbaiknya hingga peluit akhir berbunyi.

Membahas kondisi fisiknya saat ini, Van Dijk mengakui bahwa ia tetap bermain meski merasakan sedikit gangguan demi membantu tim pada musim transisi. “Secara mental, kondisi saya baik. Secara fisik, saya mengalami sedikit gangguan selama beberapa pekan terakhir, tetapi saya melakukan segala yang saya bisa agar tetap bermain. Saya merasa baik, tetapi saat ini bukan soal saya. Kita lihat saja,” ujarnya. Meski mengalami gangguan cedera ringan, sang kapten terus tampil dalam kompetisi domestik. Ia menjadi starter di setiap pertandingan liga sejauh ini ketika klub menghadapi jadwal yang padat.

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Liverpool masih berbenah

Liverpool masih berusaha menemukan ritmenya pada era setelah Arne Slot dan kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Awal musim yang tidak konsisten membuat klub kalah dari Manchester City dan Arsenal, serta menelan kekalahan mengecewakan dari Fenerbahce di kompetisi Eropa.

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22 Nov 2026

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MUN

“Dalam beberapa pertandingan yang kami menangi, kami sebenarnya bisa tampil jauh lebih baik,” tambah sang bek. “Ada pula pertandingan yang kami alami dengan baik, tetapi kami kalah. Kami berusaha menemukan konsistensi karena hanya dengan itulah kami bisa meraih kesuksesan.” Klub kini menanti dengan cemas kondisi kebugaran sejumlah pemain kunci menjelang laga kandang penting melawan Manchester United pada 22 November.

Selain Van Dijk, tim medis memantau Dominik Szoboszlai setelah ia ditarik keluar lebih awal saat melawan Palace. Sementara itu, gelandang Ryan Gravenberch masih absen akibat masalah pada tumit yang belakangan menghambatnya untuk tampil.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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