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Kapten Liverpool Virgil van Dijk menegaskan dirinya tenang soal masa depan jangka panjangnya di Anfield meski kontraknya saat ini akan habis pada akhir musim. Bek veteran itu tetap menjadi pilar lini belakang Liverpool, tetapi belum menandatangani perpanjangan kontrak baru.

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Van Dijk angkat bicara soal masa depannya di Anfield

Masa depan Van Dijk tetap menjadi salah satu persoalan paling mendesak bagi jajaran petinggi Liverpool karena pemain tim nasional Belanda itu memasuki bulan-bulan terakhir kontraknya saat ini. Meski belum ada kepastian dalam waktu dekat, bek tengah berusia 35 tahun tersebut menepis anggapan bahwa ada ketegangan atau kecemasan terkait statusnya di klub. Dengan kontraknya akan berakhir musim panas mendatang, spekulasi pun semakin meningkat. Namun, sang kapten tetap fokus pada tugasnya di bawah arahan pelatih kepala Andoni Iraola.

Berbicara mengenai situasinya, Van Dijk menegaskan bahwa ia tidak merasa tertekan oleh kemungkinan menjadi pemain bebas transfer. “Saya sama sekali tidak panik. Saya ingin terus bermain dan melanjutkan apa yang saya lakukan. Kita lihat saja apa yang terjadi musim ini. Sejauh ini, saya sudah menjalani masa yang luar biasa. Jika itu berlanjut, ya begitulah. Jika tidak, saya akan pergi ke tempat lain. Saat ini belum ada yang bisa disampaikan, tetapi itu bukan berarti ada tekanan atau semacamnya,” jelas sang bek.

Kekhawatiran cedera dan pengunduran diri dari tim nasional

Meski kontraknya menjadi topik pembicaraan penting, Van Dijk saat ini memprioritaskan pemulihan fisiknya selama jeda November. Sang bek terpaksa absen dari tugas internasional, dengan klub mengonfirmasi bahwa Van Dijk telah menarik diri dari skuad Belanda untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Yunani dan Jerman. Keputusan itu diambil setelah ia kesulitan menjaga kebugaran penuh saat Liverpool meraih kemenangan atas Crystal Palace di Premier League baru-baru ini. Ia disebut belum kembali ke kondisi terbaiknya hingga peluit akhir berbunyi.

Membahas kondisi fisiknya saat ini, Van Dijk mengakui bahwa ia tetap bermain meski merasakan sedikit gangguan demi membantu tim pada musim transisi. “Secara mental, kondisi saya baik. Secara fisik, saya mengalami sedikit gangguan selama beberapa pekan terakhir, tetapi saya melakukan segala yang saya bisa agar tetap bermain. Saya merasa baik, tetapi saat ini bukan soal saya. Kita lihat saja,” ujarnya. Meski mengalami gangguan cedera ringan, sang kapten terus tampil dalam kompetisi domestik. Ia menjadi starter di setiap pertandingan liga sejauh ini ketika klub menghadapi jadwal yang padat.

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Liverpool masih berbenah

Liverpool masih berusaha menemukan ritmenya pada era setelah Arne Slot dan kini tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen, Arsenal. Awal musim yang tidak konsisten membuat klub kalah dari Manchester City dan Arsenal, serta menelan kekalahan mengecewakan dari Fenerbahce di kompetisi Eropa.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

“Dalam beberapa pertandingan yang kami menangi, kami sebenarnya bisa tampil jauh lebih baik,” tambah sang bek. “Ada pula pertandingan yang kami alami dengan baik, tetapi kami kalah. Kami berusaha menemukan konsistensi karena hanya dengan itulah kami bisa meraih kesuksesan.” Klub kini menanti dengan cemas kondisi kebugaran sejumlah pemain kunci menjelang laga kandang penting melawan Manchester United pada 22 November.

Selain Van Dijk, tim medis memantau Dominik Szoboszlai setelah ia ditarik keluar lebih awal saat melawan Palace. Sementara itu, gelandang Ryan Gravenberch masih absen akibat masalah pada tumit yang belakangan menghambatnya untuk tampil.