Sebuah situasi yang menimbulkan kekecewaan bagi pemain kunci tersebut. Setelah hasil imbang tanpa gol melawan SV Elversberg, profesional berdarah Denmark-Turki itu melontarkan kritik tegas terhadap sikap pasif manajemen klub.

"Saya sama sekali tidak mendengar apa pun dari klub. Kita lihat saja apa yang terjadi pada akhirnya. Jika kontrak saya habis, maka saya tahu: saya tidak akan tanpa klub. Saya tidak stres soal itu," jelas pemain berkaki kanan dengan tinggi 1,88 meter tersebut.

Terutama perbandingan dengan pemain-pemain lain di skuad membuat sang veteran geram. Saat beberapa rekan setimnya belakangan mendapat kontrak baru, pemimpin lini belakang itu masih sia-sia menunggu sinyal dari jajaran pimpinan Schalke.

"Tentu saya sedikit kecewa ketika melihat rekan-rekan setim saya dengan performa bagus mendapatkan kontrak baru dan saya sebagai pemain pemimpin berdiri tanpa kontrak baru. Namun saya fokus pada pertandingan dan untuk mencapai kelangsungan bertahan di liga pada akhir musim," ujar pemain berusia 29 tahun itu.

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Bagaimana reaksi Schalke 04 terhadap kritik Hasan Kurucay?

Dari kubu Die Knappen, mereka berupaya meredam situasi. Direktur olahraga Frank Baumann menanggapi pernyataan bek tengah itu kepada Bild dan mencoba mengurangi sensitivitas isu ini. "Hasan adalah seseorang yang telah menampilkan performa sangat bagus selama lebih dari satu tahun, kami sangat puas dengan dirinya dan perkembangannya. Dalam perpanjangan kontrak, kami memang awalnya memiliki prioritas lain, itu benar, tetapi kami tenang dan pada waktunya akan duduk bersama Hasan dan agennya," kata Baumann.

Catatan performa Kurucay mendukung tuntutannya tersebut. Selama lebih dari satu tahun, pemain bertahan itu termasuk salah satu sosok paling konsisten di skuad Gelsenkirchen dan telah berkembang menjadi faktor penting. Bahwa Schalke bergantung pada stabilitas bek tengah tersebut dalam perjuangan bertahan di liga tidak diragukan lagi.

Terlepas dari penundaan saat ini, peluang untuk bertahan pada dasarnya tidak buruk. Menurut WAZ, Kurucay masih merasa sangat nyaman di Schalke 04. Namun, bola kini berada di tangan petinggi Gelsenkirchen, yang harus secepat mungkin mencari pembicaraan dengan pemain bertahan itu dan perwakilannya untuk mencegah kehilangan tanpa biaya transfer pada musim panas mendatang.