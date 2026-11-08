Wawancara dengan pemain atau pelatih saat jeda babak kini sudah menjadi hal biasa. Namun, Pablo Maffeo dari Valencia, yang pernah bermain untuk VfB Stuttgart, kehilangan kesabaran saat menghadapi Real Madrid.

Tim pemain berusia 29 tahun itu sudah tertinggal 0-2 selepas babak pertama. Ketika ditanya soal penyebab ketertinggalan tersebut, Matteo meluapkan kekesalannya di depan mikrofon DAZN: "Saya sama sekali tidak ingin menjalani wawancara ini. Wawancara ini omong kosong, tidak seharusnya ada di sini. Kami sedang bertanding."

Pemain berusia 29 tahun itu bukan hanya kesal karena harus menjalani wawancara yang diwajibkan, tetapi juga karena kinerja wasit Francisco Jose Hernandez Maeso. "Pelanggaran yang sebenarnya bukan pelanggaran justru diberikan kepada lawan kami. Kita jalani saja wawancara ini sekarang, tanyakan apa pun yang Anda mau," keluhnya.

Pelanggaran terhadap Kylian Mbappe? Ini alasan Pablo Maffeo sangat marah

Maffeo mendapat kartu kuning pada menit ke-29, keputusan yang tidak bisa ia pahami, setelah penyerang Real Kylian Mbappe tersandung dalam perebutan bola. Tendangan bebas bintang asal Prancis itu memang membentur pagar betis, tetapi Federico Valverde memanfaatkan bola pantul untuk membawa tim tamu unggul di Valencia. Keputusan tersebut memicu protes keras. Delapan menit kemudian, Arda Güler menggandakan keunggulan menjadi 0-2.

"Wasit harus lebih adil, itu saja. Sebelum gol pertama, itu bukan pelanggaran, dan keputusan itu memengaruhi kami. Tentu saja kami terlalu jarang masuk ke kotak penalti, permainan kami masih kurang, tetapi saya rasa tim ini memberikan perlawanan dengan baik," kata Maffeo.

Real Madrid tetap mengendalikan pertandingan setelah turun minum, sebelum Mbappe mencetak gol pada menit ke-75 untuk memastikan skor akhir 3-0. Situasi Valencia kian buruk ketika kapten mereka, Jose Gaya, mendapat kartu merah empat menit kemudian. Ia menjatuhkan pemain Prancis itu, yang lolos setelah menerima umpan terobosan, dengan pelanggaran keras untuk menghentikan peluang. Seusai laga, tidak ada lagi komentar Maffeo mengenai kinerja wasit.

Namun, reporter DAZN Sergio Quirante mengungkapkan bahwa Maffeo kembali mengajaknya berbicara di luar jangkauan kamera. "Dia meminta maaf kepada saya dan meminta saya untuk tidak menganggapnya sebagai serangan pribadi. Orang-orang perlu tahu bahwa Maffeo mengatakan kepada saya bahwa kekesalannya bukan ditujukan kepada saya, melainkan dipicu oleh emosi dalam pertandingan," jelasnya.

Sindiran Marcelo: Pablo Maffeo punya riwayat perselisihan dengan Real Madrid

Sementara itu, legenda Real Madrid Marcelo mengkritik sikap Maffeo di X. "Maffeo itu benci sekali pada Madrid … astaga," tulisnya, tampak terhibur, disertai emoji tertawa. Namun, sindiran pria Brasil itu bukannya tanpa alasan.

Pasalnya, mantan pemain Stuttgart (2018 hingga 2022) itu sudah beberapa kali menjadi sorotan negatif dalam pertandingan melawan Real. Ia juga terlibat perseteruan pribadi dengan Vinicius Junior selama bertahun-tahun. Perselisihan itu bermula pada musim 2021/22, ketika Maffeo, yang saat itu membela RCD Mallorca, diusir dari lapangan akibat pelanggaran keras terhadap pemain Brasil tersebut. Setelah itu, masih ada beberapa insiden lain, meski Maffeo sempat menyatakan persoalan tersebut sudah selesai. Namun, pada 2025 Maffeo mengatakan bahwa ia bisa mengalahkan Vini Jr. dalam pertandingan tinju "dalam sepuluh detik".

Maffeo bermain untuk Valencia sejak musim ini sebagai pemain pinjaman dari Olympiakos Piraeus dan tengah berjuang bersama timnya menghadapi ancaman degradasi. Setelah 12 pertandingan, Valencia baru mengumpulkan sembilan poin dan berada di peringkat ke-19 klasemen LaLiga. Real, sebaliknya, menyamai perolehan poin pemuncak klasemen FC Barcelona (keduanya 30 poin). Pada Minggu (pukul 21.00), Barca bisa kembali memperlebar keunggulan menjadi tiga poin jika menang atas Atletico Madrid.