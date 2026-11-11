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Dejan Kulusevski mengungkapkan bahwa ia menolak transplantasi lutut pada musim panas lalu dan mengaku kecewa terhadap orang-orang di Tottenham selama masa panjangnya bergulat dengan cedera. Pemain tim nasional Swedia itu, yang absen selama lebih dari 500 hari, mengatakan banyak orang di klub meragukan kesembuhannya. Namun, ia menegaskan harus memaafkan semuanya menjelang kembalinya ia ke tim nasional.

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Kulusevski menolak transplantasi lutut pada musim panas

Kulusevski akhirnya kembali tampil dalam pertandingan kompetitif setelah absen lebih dari 500 hari akibat masalah lutut serius. Selama menjalani rehabilitasi, ia mengalami beberapa kemunduran dan berkonsultasi dengan sejumlah dokter spesialis. Berbicara kepada media Swedia Fotbollskanalen, pemain sayap itu mengungkapkan bahwa ia disarankan menjalani transplantasi lutut pada musim panas, tetapi dengan tegas menolak pilihan tersebut.

"Sepanjang musim panas saya berbicara dengan dokter-dokter lain tentang kemungkinan menjalani operasi lagi," katanya. "Operasinya berupa transplantasi lutut. Lutut saya akan diganti dengan lutut orang lain. Saya bilang tidak. Kalau saya merasa sakit saat bermain, saya harus bermain sambil menahan rasa sakit."

Kulusevski kecewa terhadap orang-orang di Tottenham

Kulusevski kemudian mengisyaratkan bahwa ia tidak selalu merasa mendapat dukungan selama absen. Keraguan terhadap pemulihannya bahkan muncul dari dalam klub. Ia menambahkan: "Banyak yang tidak percaya, banyak yang skeptis. Bahkan di klub. Saya kecewa terhadap sejumlah orang selama periode ini, tetapi pada saat yang sama saya harus memaafkan semuanya.

"Terkadang Anda berharap mendapat lebih banyak bantuan dan sebagainya. Namun, pada saat yang sama, saya paham kita semua adalah bagian dari sebuah bisnis."

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Departemen medis Tottenham kembali disorot

Komentar Kulusevski membuat departemen medis Tottenham semakin disorot setelah menghadapi kritik keras dalam dua tahun terakhir. Beberapa pemain tim utama harus absen lama, sementara masalah kebugaran berulang kali mengganggu kemampuan klub untuk mempertahankan skuad yang stabil. Suporter dan pengamat pun telah mempertanyakan kesejahteraan pemain serta metode pemulihan yang diterapkan.

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Kulusevski bukan pemain Tottenham pertama yang meragukan departemen tersebut. Mantan kapten Cristian Romero memilih menjalani perawatan cedera di Argentina, bukan di klub, dan tidak menyebut staf medis saat mengucapkan terima kasih kepada sejumlah orang dalam unggahan media sosial.

Kulusevski bersiap kembali membela Swedia melawan Bosnia

Kulusevski kembali masuk skuad Swedia untuk pertama kalinya dalam dua tahun. Ia memperkirakan akan bermain sekitar 30 menit dalam setiap pertandingan Nations League pekan ini, yakni melawan Bosnia dan Herzegovina di Strawberry Arena pada Sabtu dan bertandang ke Polandia pada Selasa.

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"Itu lebih baik daripada tidak bermain sama sekali, jadi saya senang," katanya. Kemenangan atas Bosnia akan memastikan Swedia finis di puncak grup dan promosi ke Liga A.