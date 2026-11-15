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Declan Rice membalas kritik Graeme Souness setelah legenda Liverpool itu secara terbuka menudingnya “curang” karena turun ke lini pertahanan saat bermain untuk Arsenal. Gelandang Inggris tersebut menunjuk jumlah gol dan assist-nya sejak bergabung dengan Arsenal, menyebut Harry Kane sebagai bukti bahwa sepakbola telah berubah, dan menegaskan bahwa ia tetap akan bersalaman dengan salah satu pengkritiknya yang paling vokal.

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Souness Pertanyakan Peran Rice di Lini Tengah

Rice menanggapi Souness setelah mantan kapten dan manajer Liverpool itu menyatakan bahwa ia terlalu banyak menghabiskan waktu di dekat para pemain belakangnya. Seperti dilaporkan Liverpool Echo, Souness berulang kali menuntut lebih dari bintang Arsenal tersebut dan mengatakan: "Saya pikir dia mungkin seorang bek tengah. Dia selalu berada di belakang. Itu curang. Begitulah cara orang tua bermain sebagai gelandang."

Rice menjadi salah satu gelandang terkemuka Inggris sejak kepindahannya senilai £100 juta dari West Ham tiga tahun lalu. Ia membantu Arsenal menjuarai Liga Primer musim lalu sebelum mereka kalah di final Liga Champions.

Rice Menjawab Lewat Statistiknya

Alih-alih membalas dengan sengit, Rice menunjuk kontribusinya di Arsenal, tempat ia mencetak 22 gol dan memberikan 36 assist dalam 173 penampilan. "Untuk seorang bek tengah, saya pikir angka-angka saya tidak buruk," katanya. "Statistik saya sejak bergabung dengan Arsenal sudah berbicara sendiri.

"Saya pikir saya sudah mencatatkan banyak assist dan gol. Sebagai bek tengah kelas atas yang menghasilkan angka-angka itu, saya senang. Begini, Graeme punya pendapatnya sendiri. Sejujurnya, saya pikir dia mungkin sudah berpendapat begitu sejak saya masih di West Ham. Tapi begitulah. Sebagai mantan pemain profesional, Anda pasti punya pendapat tentang sesuatu."

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Rice Tak Menyimpan Dendam terhadap Legenda Liverpool

Souness meraih 12 gelar utama sebagai gelandang Liverpool antara 1978 dan 1984, lalu dikenal sebagai pengamat sepakbola yang blak-blakan. Namun, Rice menegaskan tidak ada perselisihan di antara mereka. "Saya sudah melihat pandangannya. Saya tidak bisa mengubah pendapatnya. Saya hanya bisa melakukan apa yang saya lakukan, yaitu turun ke lapangan, menunjukkan performa, bermain bagus, dan mengabaikan komentar di luar. Saya tidak bisa banyak bicara karena dia bermain jauh sebelum masa saya. Saya tidak benar-benar sempat melihat Graeme sebagai pemain.

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"Tentu saja saya mengenalnya sebagai pengamat sepakbola. Jadi, saya yakin kalau bertemu langsung dengannya, tidak akan ada sikap tidak hormat. Saya akan menjabat tangannya. Saya akan mengobrol dengannya. Ya, itu tidak masalah. Pada akhirnya, itu pendapat. Ini sepakbola."

Contoh Kane dan Ujian Inggris Melawan Spanyol

Rice juga menggunakan Kane untuk membela posisi bermainnya. "Begini, jika berbicara tentang posisi dan cara bermain ala orang tua seperti yang Anda sebutkan, lihat Harry Kane. Kami menghadapinya beberapa pekan lalu saat melawan Bayern Munich. Dia turun mendekati para bek tengah 20 hingga 30 kali dalam pertandingan untuk menjemput bola. Permainan sekarang sudah berbeda."

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Rice berharap dapat kembali menjawab kritik Souness di lapangan saat Inggris menghadapi Spanyol dalam laga penentuan Nations League pada Minggu di Madrid.