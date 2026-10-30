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Pemain sayap Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, mengungkap dampak mental dan fisik dari cedera berkepanjangan yang dialaminya. Ia mengaku sempat mencapai titik ketika dirinya takut karier profesionalnya telah berakhir. Pemain timnas Swedia itu absen sepanjang musim 2025-26 setelah benturan pada hari terakhir musim sebelumnya membuat lututnya mengalami kerusakan parah.

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Pukulan telak

Mantan penyerang Juventus itu mengalami cedera parah pada pertandingan terakhir musim 2024/25 setelah berbenturan dengan Marc Guehi. Hasil pemindaian kemudian menunjukkan bahwa sebagian tulang rawannya terlepas sepenuhnya dan berpindah di dalam sendi, masalah yang tidak bisa begitu saja diperbaiki oleh tenaga medis.

Setelah menjalani masa rehabilitasi yang berat, penyerang itu baru-baru ini kembali tampil dalam pertandingan kompetitif. Ia sempat bermain sebentar melawan Coventry dan Chelsea, mengakhiri masa absen yang berat selama 526 hari.

Mengaku kepada ibunya

Berbicara kepada situs resmi Tottenham, Kulusevski menceritakan apa yang terjadi sesaat setelah benturan itu. Meski awalnya merasakan ketidaknyamanan, ia baru menyadari betapa parah kondisinya setelah beberapa waktu.

"Saya ingat pertandingan itu, pemanasannya terasa sangat baik, lalu saya ingat benturan setelah 10 menit," kenangnya. "Saya merasakan sakit, tetapi tidak terlalu sakit. Saya pernah merasakan yang jauh lebih parah. Saya bisa merasakan lutut saya bergerak sedikit terlalu banyak. Tulang rawan saya patah, lalu bagian itu terlepas dan berpindah ke bagian lain di lutut. Mereka tidak bisa memperbaiki tulang rawan, jadi dari hasil pemindaian mereka bisa melihat bahwa sebagian tulang rawan saya telah hilang."

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Cedera fisik itu segera diikuti penderitaan mental. Hal tersebut berujung pada percakapan memilukan dengan keluarganya, ketika ia mengakui bahwa dirinya tak sanggup melanjutkan.

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"Saya memberi tahu ibu saya. Saya duduk bersamanya dan berkata, 'Dengar, saya rasa ini tidak akan berhasil,'" aku Kulusevski. "Saya harus mempersiapkannya. 'Saya rasa saya tidak bisa bermain lagi.'"

Melewatkan kejayaan di Eropa

Absennya sang pemain sayap dalam waktu lama membuatnya tidak bisa bermain dalam salah satu momen terpenting dalam sejarah modern Tottenham. Tottenham mengakhiri penantian panjang akan trofi dengan mengalahkan Manchester United di final Liga Europa 2025, tetapi Kulusevski merasa sangat sulit menjalani momen perayaan itu.

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"Saya rasa itu salah satu hari tersulit dalam hidup saya," jelasnya. "Sangat indah melihat semua orang bahagia, tetapi itu sangat sulit bagi saya. Saya datang ke sana dengan kruk dan tidak bisa berjalan. Saya bahkan tidak bisa mengambil medali saya karena jalan menuju benda itu [podium] terlalu licin.

"Hal-hal seperti itu tidak menyenangkan, tetapi saya menerimanya dan kembali ke Barcelona. Saya harus tinggal di sana karena tidak bisa ikut penerbangan pulang. Jadi, melihat tim merayakan kemenangan di bus mungkin merupakan bagian tersulit dari seluruh perjalanan ini, karena pada saat seperti itu Anda merasa sangat sendirian."

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Membangun momentum menghadapi Crystal Palace

Setelah berhasil melewati langkah-langkah awalnya kembali ke lapangan, Kulusevski akan berupaya meningkatkan ketajamannya dalam pertandingan selama beberapa pekan ke depan. Tottenham mengincar kemenangan ketiga beruntun saat menghadapi Crystal Palace akhir pekan ini. Laga itu menjadi kesempatan ideal bagi sang pemain sayap untuk semakin menyatu dengan tim utama dan meninggalkan pengalaman buruk akibat cederanya.