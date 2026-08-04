Dalam wawancara dengan Sunasal Inggris, Littler menjawab pertanyaan apakah dirinya merupakan atlet paling dominan di dunia: "Saat ini tentu sulit mengatakannya. Bagaimanapun, Sinner telah memenangkan Wimbledon. Tetapi ya, dengan cara saya memenangkan pertandingan, menampilkan performa saya, dan meraih gelar, saya mungkin adalah yang terbaik yang ada."

Ia merasa jelas lebih unggul dibanding bintang lini serang Barcelona, Yamal, yang bersama Spanyol memang baru-baru ini menjuarai Piala Dunia, tetapi di mata "The Nuke" hanya tampil cukup biasa.

"Jelas Spanyol telah memenangkan Piala Dunia dan semua orang membicarakan Lamine Yamal. Maksud saya, dia sebenarnya tidak melakukan banyak hal, bukan? Mungkin mencetak satu gol. Memberikan beberapa assist. Apakah dia pemain 19 tahun terbaik di dunia? Tidak, dia bukan! Selama saya menang, bermain bagus, dan mengumpulkan trofi, itulah satu-satunya yang penting", sindir Littler.

Getty

Lamine Yamal menjadi juara dunia bersama Spanyol pada 2026

Faktanya, Yamal dalam turnamen di AS, Kanada, dan Meksiko tidak sepenuhnya memiliki pengaruh seperti yang ia tunjukkan dua tahun sebelumnya saat membawa tim nasional Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa di Jerman. Saat itu, pemain 19 tahun tersebut terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen dan menyumbang empat assist serta satu gol dalam tujuh pertandingan hingga meraih gelar.

Pada Piala Dunia 2026, catatannya jauh lebih minim. Meski Yamal tampil dalam kedelapan pertandingan - satu kali sebagai pemain pengganti - ia hanya mencetak satu gol dan membuat satu assist.

Kendati demikian, bintang lini serang FC Barcelona itu tidak datang ke Piala Dunia dalam kondisi sepenuhnya bugar, karena ia mengalami cedera paha pada sepertiga akhir musim bersama FC Barcelona, yang terus mengganggunya hingga turnamen.

Sementara itu, di darts, Littler saat ini nyaris tidak bisa dikalahkan. Juara dunia dua kali itu sejauh ini telah memenangi seluruh enam TV major PDC tahun ini, sekaligus menjadi pemain pertama dalam sejarah Order of Merit yang menembus angka hadiah uang tiga juta pound. Sejak November, ia telah memenangi 66 dari 76 pertandingannya di turnamen major.