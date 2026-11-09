"Saya rasa kita sudah menyaksikan laga terakhirnya bersama timnas Belanda"

Valentijn Driessen pesimistis soal Memphis Depay. Kepala desk sepak bola De Telegraaf menilai penyerang itu tidak punya masa depan sebagai pemain timnas Belanda.

"Dia harus banyak bermain lebih dulu," kata Driessen. "Namun, ketika bermain tiga, empat, atau lima pertandingan berturut-turut, dia kerap cedera. Itulah masalah Memphis. Dia juga sudah tidak muda lagi."

"Saya pikir situasinya akan sangat sulit baginya. Kalau tidak salah, Memphis baru bermain satu setengah atau dua pertandingan. Jadi, saya paham mengapa dia tidak masuk skuad. Biarkan dia pulih sepenuhnya di Corinthians terlebih dahulu," ujar pengamat timnas Belanda itu mengenai penyerang berusia 32 tahun tersebut.

"Namun, kondisi fisiknya tentu menjadi kendala. Kalau tidak, mungkin dia masih masuk skuad atau mendapat kesempatan dari Xavi. Tapi saya pikir kita sudah menyaksikan laga terakhir Memphis bersama timnas," kata Driessen, yang skeptis terhadap kelanjutan karier internasional pemain berpengalaman itu.

Xavi memilih penyerang lain untuk periode laga internasional ini, meski pintu masih sedikit terbuka bagi Memphis. "Pintu akan selalu terbuka baginya, terutama bagi pemain seperti dia, karena dia punya kualitas dan bakat yang tinggi, bisa mencetak banyak gol, serta menjadi pembeda."

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Dalam sesi jumpa pers pada Senin, pelatih timnas itu menegaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada kondisi saat ini dan Memphis belum menjadi pilihan utama. "Kami memutuskan bahwa pemain lain dalam skuad berada dalam performa yang lebih baik."

Memphis telah mencatatkan 112 penampilan bersama timnas Belanda. Penampilan terakhirnya terjadi pada Piala Dunia lalu, ketika penyerang itu bermain selama 15 menit dalam kemenangan 1-3 atas Tunisia di fase grup.