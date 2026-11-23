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Steven Gerrard menilai Mauricio Pochettino melakukan kesalahan besar dengan mencadangkan Harry Maguire dalam laga pertamanya sebagai pelatih Manchester United. Mantan kapten Liverpool itu menyebut keputusan menurunkan Matthijs de Ligt sebagai starter sebagai tindakan yang “agak kurang menghargai”, dan memperingatkan bahwa United kini harus mengeluarkan dana sangat besar untuk mendatangkan bek kelas dunia pada Januari.

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Gerrard kecam keputusan Pochettino soal Maguire

Gerrard mempertanyakan keputusan Pochettino mencadangkan Maguire dalam kekalahan 4-0 di Anfield pada Minggu. Leny Yoro mendapat kartu merah pada awal laga dan Liverpool dengan cepat unggul dua gol. De Ligt, yang masih berupaya kembali setelah cedera jangka panjang, justru dimainkan sejak awal menggantikan Maguire.

“Saya rasa keputusannya keliru,” kata Gerrard dalam The Overlap. “Menurut saya, ia keliru dalam menentukan lini belakang. Menurunkan seseorang dalam pertandingan sebesar itu, yang merupakan pertandingan terbesar di negara ini, menjadi sorotan seluruh dunia.”

‘Maguire seharusnya bermain sejak awal’

Seperti Jamie Carragher, Gerrard mempertanyakan keputusan memainkan De Ligt . Namun, Gerrard melangkah lebih jauh dengan menyebut keputusan itu menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap Maguire. “Lupakan para pemain muda yang mungkin belum siap saat ini. Matthijs de Ligt sudah absen selama setahun. Harry Maguire adalah bek terbaik mereka saat ini. Ia seharusnya bermain sejak awal,” tambahnya.

“Ia pemain yang siap bekerja keras dan berusaha. Memang, ia tidak tampil sempurna, tetapi tidak memainkannya dan lebih memilih De Ligt, saya rasa itu agak kurang menghargai.”

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Maguire membawa perubahan setelah masuk sebagai pemain pengganti

Gerrard menilai Maguire menunjukkan apa yang sebelumnya tidak dimiliki United setelah masuk ke lapangan. Ia menyoroti satu blok penting sebelum turun minum. “Dan ia membawa perubahan ketika masuk. Ia juga pemain yang rela mempertaruhkan tubuhnya,” katanya.

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“Ia melakukan blok yang hebat, saya rasa sekitar menit ke-38 atau ke-39, yang menggagalkan gol yang hampir pasti terjadi. Saya sudah sering menyaksikan Manchester United musim ini, dan ia salah satu pemain yang terus berusaha.” Meski Maguire berupaya keras, Rio Ngumoha dan Victor Munoz mencetak gol pada pengujung laga untuk melengkapi kemenangan telak itu.

United perlu dana besar untuk membeli bek pada Januari

Dengan United berada di zona degradasi, Gerrard yakin memperkuat lini pertahanan pada Januari akan membutuhkan biaya besar.

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“Siapa yang mau melepas bek tengah kelas dunia pada Januari? Kecuali ada yang bersedia membayar uang dalam jumlah luar biasa besar. Itulah yang harus dilakukan,” katanya.