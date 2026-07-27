Menurut Schweinsteiger, hanya Joshua Kimmich dan Felix Nmecha yang mengambil tanggung jawab. "Setelah itu sudah mulai sulit," nilai Schweinsteiger dalam wawancara ganda bersama Oliver Kahn di Bild dan kemudian menyinggung Jamal Musiala.

"Saya rasa sangat menggambarkan bahwa momen terbaik Musiala justru baru sebuah tekel pada babak 16 besar melawan Paraguay," kata Schweinsteiger. "Hal seperti itu sudah lama saya rindukan. Sebelumnya, Musiala dalam satu pertandingan dilanggar 12 kali dan 12 kali pula setelah itu dia menerima jabat tangan lawannya."

Kepada mantan rekannya, Kahn, dia berkata: "Olli, saya tanya kamu: apakah kamu akan menjabat tangan lawanmu setelah dia melanggarmu untuk keempat kalinya?" Jawaban Kahn: "Kamu tidak serius dengan pertanyaan itu, kan?"

Jamal Musiala harus menjalani operasi setelah Piala Dunia

Schweinsteiger memimpin tim DFB bersama kapten Philipp Lahm menuju gelar Piala Dunia 2014, sementara bersama Bayern Munchen keduanya menjuarai treble pada 2013. "Baik di Bayern maupun di tim nasional, saya selalu tahu siapa pemain-pemain pemimpin saya," kenang Schweinsteiger. "Kalau Anda punya pemimpin sejati, Anda tidak akan tersingkir dua kali pada fase grup Piala Dunia dan sekali lagi di babak 16 besar."

Musiala yang dikritik Schweinsteiger sempat absen berbulan-bulan setelah patah tulang betisnya pada musim panas lalu dan baru merayakan comeback-nya pada awal tahun ini. Sejak saat itu, dia hanya sesekali memperlihatkan kemampuannya, dan di Piala Dunia dia mengecewakan seperti seluruh tim Jerman.

Setelah itu, dia menjalani operasi yang sudah lama direncanakan untuk melepas pelat logam. "Lewat tindakan ini, pemain ofensif tersebut bisa menjalani persiapan musim dengan rencana yang terstruktur jelas, sehingga awal pertandingan kompetitif FC Bayern dapat terjamin," bunyi pernyataan klub Munich tersebut. Menurut kabar yang beredar, Musiala akan kembali berlatih bersama tim setelah tur Asia (1 hingga 8 Agustus) dan masuk skuad pada 22 Agustus saat Supercup melawan Borussia Dortmund. Belakangan juga beredar rumor liar soal dugaan minat Galatasaray Istanbul terhadap dirinya, namun hal itu dibantah oleh raksasa Turki tersebut.