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Kai Havertz memberikan dukungan secara terbuka kepada Florian Wirtz, pemain Liverpool yang juga rekan setimnya di tim nasional Jerman.

"Saya tahu bagaimana pers Inggris terkadang memberitakan sesuatu," kata Havertz kepada Sky. "Menurut saya, dia juga bermain sangat, sangat bagus musim ini," tambahnya tentang Wirtz, yang kerap mendapat penilaian sangat kritis di Inggris sejak pindah dari Bayer Leverkusen ke Liverpool dengan nilai transfer 125 juta euro pada musim panas 2025.

"Dia terlibat dalam permainan, menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya, dan juga berbahaya di depan gawang," kata Havertz saat merinci keunggulan pemain berusia 23 tahun itu, yang musim ini telah mencatatkan dua gol dan lima assist untuk The Reds di semua kompetisi. "Dalam satu setengah tahun terakhir, saya melihat sangat, sangat banyak pertandingan bagus darinya. Bagi saya, dia salah satu pemain terbaik yang pernah bermain bersama saya," kata Havertz, yang seperti Wirtz juga pernah membela Leverkusen.

Havertz hanya punya satu penjelasan untuk kritik yang terus-menerus ditujukan kepada Wirtz: "Kita hidup di dunia tempat banyak sekali orang di luar sana bahkan tidak menonton pertandingan, tetapi kemudian membuka aplikasi dan melihat: 'Tidak ada gol, tidak ada assist, berarti dia pasti bermain buruk,'" katanya. Ia sama sekali tidak memahami suara-suara yang sudah mendesak Liverpool untuk melepas Wirtz lagi. "Dia pasti akan menemukan jalannya dan menjadi pemain hebat untuk Liverpool," ujar Havertz dengan yakin.

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Havertz sendiri telah menjadi andalan di lini serang Arsenal. Musim ini, ia mencatatkan empat gol dan satu assist dalam 15 pertandingan kompetitif untuk juara Inggris itu, yang kembali memimpin klasemen Liga Primer dengan meyakinkan.