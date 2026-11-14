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Alexander Isak menegaskan bahwa ia tidak seharusnya perlu menjatuhkan diri untuk mendapatkan penalti setelah Liverpool kalah secara kontroversial dari Arsenal di Liga Primer. Sang penyerang angkat bicara setelah Key Match Incidents Panel memastikan bahwa keputusan untuk tidak memberikan penalti kepadanya keliru, menyusul tarikan kaus yang jelas dilakukan Jurrien Timber.

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VAR kembali menuai kritik di Liga Primer Inggris

Isak menyatakan bahwa ia seharusnya tidak perlu menjatuhkan diri untuk mendapatkan penalti setelah Liverpool baru-baru ini kalah dari Arsenal. Liverpool kalah 1-0 di Anfield dua pekan lalu dalam laga Liga Primer Inggris yang sangat kontroversial dan masih memicu perdebatan sengit.

Pada babak pertama, bek Arsenal Jurrien Timber dengan jelas menarik jersey Isak ketika sang penyerang berusaha menyundul umpan silang berbahaya dari Bradley Barcola. Tarikan itu jelas menghambat pergerakan Isak di dalam kotak penalti.

Wasit Andy Madley membiarkan permainan berlanjut, sementara petugas VAR Stuart Attwell memilih untuk tidak melakukan intervensi. Namun, Key Match Incidents Panel milik Liga Primer Inggris kemudian memutuskan bahwa penalti seharusnya diberikan dan Madley seharusnya diminta meninjau tayangan ulang di monitor.

Penyerang hanya fokus mencetak gol

Isak kini berbicara panjang lebar tentang insiden tersebut dan mengakui bahwa saat kejadian, ia tidak menyadari seberapa parah pelanggaran itu. Sang penyerang menjelaskan bahwa tekadnya untuk mencetak gol membuatnya mengabaikan reaksi fisik alaminya terhadap pelanggaran ceroboh Timber.

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"Kalau melihatnya lagi, saya rasa memang terlihat seperti itu," aku Isak ketika ditanya apakah insiden tersebut seharusnya berbuah penalti. "Saya bisa merasakan sedikit tarikan, tetapi tidak sebesar yang terlihat setelahnya."

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Ia menambahkan: "Saya fokus mencetak gol. Sulit untuk berusaha mencetak gol sekaligus terjatuh pada saat yang sama. Saya begitu terpaku pada gawang sampai tidak benar-benar menyadari tarikan itu."

Iraola menuntut respons dari para pemainnya

Rasa frustrasi di Anfield sangat terasa setelah peluit akhir, dengan staf dan para pendukung merasa sangat dirugikan oleh keputusan wasit. Manajer Liverpool Andoni Iraola bahkan bercanda bahwa ia mungkin harus menginstruksikan para pemainnya agar lebih mudah terjatuh supaya wasit melihat pelanggaran yang jelas.

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Meski sang manajer melontarkan komentar tajam seusai pertandingan, Isak pada dasarnya tidak setuju dengan tindakan berpura-pura jatuh. Berbicara kepada media berita Swedia Aftonbladet, sang penyerang menegaskan bahwa kejujuran di lapangan sepakbola tidak seharusnya merugikan pemain.

"Saya rasa tidak perlu melebih-lebihkan atau sengaja menjatuhkan diri," jelas Isak. "Tentu, jika saya lebih memahami situasinya saat itu, saya mungkin akan memastikan wasit melihatnya. Namun, saya tidak percaya Anda perlu menjatuhkan diri atau melebih-lebihkan dalam situasi seperti ini."

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Mengandalkan teknologi untuk mengambil keputusan penting

Keputusan resmi dari Key Match Incidents Panel tidak banyak menghibur Liverpool. Klub yang bermarkas di Anfield itu telanjur kehilangan poin penting dalam pertandingan Liga Primer Inggris yang berlangsung ketat, dan pengakuan bahwa keputusan tersebut keliru tidak dapat mengubah skor akhir 1-0.

Namun, Isak berharap teknologi video yang tersedia saat ini pada akhirnya dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan mencolok seperti ini dari sepakbola Inggris. Sang penyerang sangat yakin para pengadil pertandingan harus bertanggung jawab penuh, alih-alih mengandalkan pemain untuk menyoroti pelanggaran yang dilakukan pemain bertahan.

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"Mungkin itu bahkan seharusnya tidak terlalu penting," pungkas Isak. "Mengingat kita memiliki VAR dan sistem untuk mengambil keputusan penting dalam momen-momen seperti ini."