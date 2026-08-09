Versi pertama artikel ini terbit pada Maret 2023.

Arsenal membayar 87,5 juta euro kepada Newcastle United untuk Bruno Guimaraes. Dengan demikian, gelandang Brasil berusia 28 tahun itu menjadi rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub setelah Declan Rice. Seperti di klub-klub sebelumnya, ia juga akan mengenakan nomor punggung 39 di Arsenal. Nomor itu menjadi simbol asal-usulnya dan mengingatkannya pada jalan terjal yang telah ia tempuh untuk menjadi salah satu pemain terbaik di liga terbaik di dunia.

Meski tumbuh besar di Rio dekat Maracana saat kecil dan menghabiskan setiap menit luangnya bersama teman-temannya mengejar bola, karier sebagai pesepakbola bukan sesuatu yang sudah tergariskan. Sebaliknya, saat ayahnya ingin mendaftarkannya ke futsal, sang ibu tidak begitu menyukai sepak bola. Ia justru lebih ingin Bruno kecil menjadi perenang yang baik, seperti dituturkan Guimaraes pada 2023 dalam tulisan untuk The Players' Tribune.

Ibunya disebut mengatakan kepada ayahnya: "Tidak, tidak, tidak. Saya tidak mau ada satu lagi seperti itu di rumah, itu akan membuat saya stres." Maka ia mendaftarkan Bruno ke klub renang. Selama enam bulan, Bruno mengikuti latihan renang, sebelum pulang ke rumah sambil menangis: "Mama, renang ini! Serius? Saya sama sekali tidak menikmatinya. Maaf, tapi saya harus bermain dengan bola."

Ronaldinho adalah idola Bruno Guimaraes

Sejak saat itu, ia mengejar mimpinya untuk suatu hari menjadi pesepakbola sukses seperti idola besarnya, Ronaldinho. Sementara ibunya bekerja di toko sepeda motor, ayahnya menghidupi keluarga dengan menjadi sopir taksi. "Di Brasil, dan terutama di Rio, itu pekerjaan yang sangat berat," kata Bruno. "Anda bekerja sepanjang hari dan sepanjang malam. Saya praktis hanya melihat ayah saya ketika ia datang pada hari Sabtu untuk menonton saya bermain sepak bola." Pada masa itu, nomor 039 sudah melekat dalam benak Bruno — itu adalah nomor taksi ayahnya.

Pada usia 11 dan 12 tahun, Bruno sempat menjalani trial di klub tradisional Botafogo dan Fluminense, tetapi ditolak di keduanya. Pada masa itu, Bruno punya masalah besar dengan demam panggung dan sangat terpukul karena tidak diizinkan pindah ke salah satu klub besar. "Tapi ibu saya kemudian menceritakan kisah Cafu kepada saya dan bagaimana awalnya ia ditolak oleh nyaris setiap klub besar."

Pada usia 15 tahun, Bruno mendapat kesempatan pindah ke akademi Audax Sao Paulo. Sebuah peluang besar, tetapi juga langkah berat bagi keluarganya: "Saya tidak akan pernah lupa bagaimana orang tua saya mengantar saya selama lima jam dengan taksi kuning milik ayah saya ke Sao Paulo. Mereka meninggalkan anak satu-satunya mereka di kota besar itu bersama remaja-remaja lain yang tidak mereka kenal, di ruang tidur yang sesak dengan 18 tempat tidur susun."

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Bruno Guimaraes: Masa sulit di Audax Sao Paulo

Pada awalnya ia menangis setiap malam, kata pemain yang kini berusia 28 tahun itu. Salah satu alasannya, ada tamu tak diundang di ruang tidur tersebut. Ia menyimpan ponsel lama di bawah bantalnya. Suatu malam, ia meraihnya. "Tapi alih-alih telepon plastik tua itu, saya justru merasakan sesuatu yang berbulu. Bukan lembut, melainkan menjijikkan. Saya memegang ekor. Saya menjerit sekeras-kerasnya. Di sana ada tikus gemuk itu menatap saya, seolah ingin berkata: 'Hei, apa yang kamu lakukan di tempat tidur saya?'"

Saat melompat dari tempat tidur, Bruno membenturkan kepalanya ke ranjang, lalu dua tikus lain muncul. "Saya pikir saya sudah mendarat di neraka," kenang Bruno. Lebih dari sekali ia mengemasi tasnya untuk meninggalkan Audax. Satu-satunya yang memberinya kekuatan adalah kunjungan orang tuanya saat hari libur dan akhir pekan. Mereka selalu pergi ke Sao Paulo dengan taksi kuning bernomor 039 untuk menemui putra mereka.

Yang sangat menentukan perjalanan karier Bruno selanjutnya adalah percakapannya dengan Fernando Diniz. Mantan pemain profesional dan pelatih Corinthians saat ini itu kala itu merupakan pelatih Audax. Bruno masih mengingat dengan sangat baik percakapan itu saat pramusim tim utama. Diniz disebut mengatakan kepadanya: "Bruninho, apa pun yang ingin kamu lakukan dalam hidupmu, kamu akan menjadi salah satu yang terbaik. Sebab kamu punya dedikasi, dan kamu fokus. (...) Kamu punya jiwa seorang pemain besar." Meski begitu, masih butuh satu tahun lagi sebelum Diniz memainkan Bruno di tim profesional pada usia 19 tahun.

Bruno Guimaraes menato angka 39 di betisnya

Sejak saat itu, karier besarnya mulai melaju. Bruno pindah ke Athletico Paranaense pada 2017, lalu pada awal 2020 Olympique Lyon memboyong gelandang pengatur permainan yang tangguh dan piawai secara teknik itu ke Eropa dengan biaya transfer 20 juta euro. Dua tahun kemudian, dengan nilai lebih dari dua kali lipat, ia menjadi pembelian mahal pertama Newcastle United setelah pengambilalihan oleh Saudi. Setelah berkembang baik bersama The Magpies dan tampil di dua Piala Dunia bersama Brasil, kini ia bermain untuk Arsenal.

Yang selalu menyertainya sepanjang pendakian kariernya: angka 39, yang terpampang di taksi ayahnya. Guimaraes tidak hanya membawanya sebagai tato di betis, tetapi juga sebagai nomor punggung: "Ketika saya datang ke Paranaense, saya menelepon ayah saya dan kami membahas nomor apa yang harus saya pilih. Saya memikirkan 97, karena saya lahir pada 1997. Tapi dia mengusulkan: 'Bagaimana kalau 39? Itu lebih dari sekadar angka. 039 memungkinkan kami memiliki segalanya. Rumah kami, makanan kami, perabotan kami, dan sepatu bola kamu.'"

Bruno menyukai gagasan itu dan ingin bertanya kepada petugas perlengkapan soal nomor tersebut. Namun, petugas itu ternyata sudah menyiapkan jersey untuknya. "Saya membuka tas itu dan saya bersumpah: itu nomor 39," cerita Bruno. Ia bahkan sampai menangis. Tak heran, rasanya sulit ada takdir yang lebih kuat daripada itu.