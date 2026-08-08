Pencarian pelatih baru untuk timnas Belanda masih terus menyita perhatian. Arnold Bruggink memperkirakan KNVB akan datang dengan nama asing yang mengejutkan, katanya pada Sabtu di VriendenLoterij Eretribune di ESPN.

Kini sudah sebulan berlalu sejak Ronald Koeman mengumumkan akan berhenti sebagai pelatih timnas. Sampai sekarang, Nigel de Jong selaku direktur sepakbola elite KNVB juga masih belum menunjuk penggantinya.

“Saya rasa ini terlalu lama,” kata Ronald Waterreus. “Siapa pun pelatih timnas kami berikutnya akan tahu bahwa dia tidak pernah menjadi pilihan pertama dan bahwa dia sebenarnya akan sedikit kehilangan dukungan dari pimpinan teknis federasi. Sebab jika tidak, mereka pasti sudah menunjuknya jauh lebih cepat.”

“Semua orang tahu bahwa Ronald Koeman akan berhenti. Tidak ada seorang pun di studio ini yang mengira Koeman akan lanjut setelah Piala Dunia. Jadi seharusnya mereka bisa melakukan sedikit pekerjaan awal lebih cepat untuk melihat siapa yang kira-kira menjadi kandidat yang cocok.”

Saat ini, ada dua nama yang paling sering disebut sebagai opsi: Michael Reiziger dan Louis van Gaal. “Itu tidak akan terjadi,” kata Bruggink. “Saya sama sekali tidak percaya itu. Yang menurut saya sangat kuat dari dia (De Jong, red.) adalah dia tidak punya jalur apa pun ke pers. Itu terlihat dari semuanya. Tidak ada yang bocor.”

“Saya pikir dia akan datang dengan sosok asing, yang tidak diduga siapa pun. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengatakan kepada Anda siapa. Bukankah itu sangat mengarah ke sana? Karena Anda tidak mendengar apa-apa.”

Waterreus kemudian menimpali: “Menurut saya itu justru sangat bagus: Anda tidak mendengar apa-apa. Jadi tidak akan ada gangguan dalam prosesnya. Anda tetap harus memberi mereka kesempatan untuk datang dengan sesuatu. Dan siapa pun yang datang, dia pantas mendapat semua kredit yang bisa kita berikan kepadanya.”

“Fakta bahwa tidak ada yang bocor bisa berarti bahwa nanti mereka akan datang dengan kejutan besar dan kita semua ternganga lalu berkata: oh, sial, itu belum terpikirkan oleh kami,” pungkas Waterreus.