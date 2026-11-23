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Steven Gerrard menilai Mauricio Pochettino melakukan kesalahan besar dengan mencadangkan Harry Maguire dalam laga pertamanya sebagai pelatih Manchester United. Mantan kapten Liverpool itu menyebut keputusan memainkan Matthijs de Ligt sejak awal sebagai tindakan yang “agak tidak menghormatinya”, serta memperingatkan bahwa United kini harus mengeluarkan biaya sangat besar untuk mendatangkan bek kelas dunia pada Januari.

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Gerrard kritik keputusan Pochettino soal Maguire

Gerrard mempertanyakan keputusan Pochettino mencadangkan Maguire dalam kekalahan 4-0 di Anfield pada Minggu, ketika Leny Yoro diusir dari lapangan pada awal pertandingan dan Liverpool dengan cepat unggul dua gol. De Ligt, yang masih berupaya kembali ke kondisi terbaik setelah cedera jangka panjang, dimainkan sejak awal menggantikan Maguire.

“Saya pikir keputusannya salah,” kata Gerrard di The Overlap. “Saya pikir dia salah dalam memilih lini belakang. Memainkan seseorang sejak awal dalam pertandingan sebesar itu, ini pertandingan terbesar di negara ini. Seluruh dunia memperhatikannya.”

“Dia seharusnya bermain sejak awal”

Seperti Jamie Carragher, Gerrard mempertanyakan keputusan memainkan De Ligt , tetapi ia melangkah lebih jauh dengan menyebut keputusan itu menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada Maguire. “Lupakan para pemain muda yang mungkin belum siap saat ini. Matthijs de Ligt sudah absen selama setahun. Harry Maguire adalah bek terbaik mereka saat ini. Dia seharusnya bermain sejak awal,” tambahnya.

“Dia salah satu pemain yang mau bekerja keras dan berusaha. Baiklah, dia memang belum tampil sempurna, tetapi tidak memainkannya dan memilih De Ligt lebih dulu, menurut saya itu agak tidak menghormatinya.”

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Maguire membawa perubahan setelah masuk dari bangku cadangan

Gerrard merasa Maguire menunjukkan persis apa yang sebelumnya tidak dimiliki United begitu ia masuk, dengan menyoroti satu blok penting sebelum turun minum. “Dan dia membawa perubahan saat masuk. Dia juga salah satu pemain yang rela mempertaruhkan tubuhnya,” katanya.

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“Dia melakukan blok yang luar biasa, saya rasa sekitar menit ke-38 atau ke-39, yang mencegah gol yang nyaris pasti tercipta. Saya sering menonton Manchester United musim ini, dan dia salah satu pemain yang terus berusaha.” Meski Maguire sudah berupaya, Rio Ngumoha dan Victor Munoz mencetak gol di pengujung laga untuk melengkapi kemenangan telak itu.

United harus mengeluarkan biaya besar untuk bek pada Januari

Dengan United berada di zona degradasi, Gerrard yakin memperkuat lini pertahanan pada Januari akan membutuhkan biaya besar.

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“Siapa yang mau melepas bek tengah kelas dunia pada Januari? Kecuali ada yang siap membayar harga selangit. Itulah yang harus terjadi,” katanya.