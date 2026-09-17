Pada hari penghormatan legendaris di kota kelahirannya, Eric Garcia tidak berbicara tentang dirinya sendiri, melainkan mencuri perhatian dengan pembelaan berapi-api terhadap rekan setimnya, Lamine Yamal, dengan menegaskan bahwa dialah yang paling layak meraih Ballon d'Or, dalam sebuah pernyataan yang akan memicu kontroversi di dunia sepak bola.

Lopez (25 tahun) kembali ke kotanya, Martorell, bak seorang pahlawan, ketika dewan kota menganugerahinya medali penghargaan atas perjalanan karier dan prestasinya bersama timnas Spanyol, dalam sebuah upacara resmi di aula balai kota, yang setelah itu ia naik ke balkon aula untuk menyapa para penggemar.

Meski dalam suasana perayaan, pembicaraan Garcia tentang Barcelona menjadi yang paling menonjol, ketika ia menempatkan Liga Champions Eropa sebagai target yang tak bisa ditawar: "Saya melihat banyak jersey Barcelona di sini. Saya berharap kita bisa bertemu musim depan untuk merayakan banyak gelar, dan tentu saja Liga Champions Eropa. Itu adalah tujuan tertinggi bagi semua orang dan impian semua orang."

Namun pernyataan yang paling kuat, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", muncul ketika ia ditanya tentang penghargaan Ballon d'Or dan nominasi Lamine Yamal, sehingga Eric bergabung dengan barisan pendukung bakat muda Barcelona itu dengan sepenuh tenaga.

Garcia berkata dalam pernyataan yang berapi-api: "Ia layak meraih Ballon d'Or, kami semua mengatakannya karena kami merasakannya. Apa yang ia lakukan tidak masuk akal, saya sudah melihat Messi dan sekarang saya melihatnya, di usianya dan sejauh mana pengaruhnya di lapangan, ia memiliki bakat yang luar biasa."

Ia menambahkan sambil bercanda untuk meredakan ketatnya persaingan dengan rekan-rekannya di timnas: "Tetapi saya juga tidak ingin melupakan rekan-rekan saya. Seperti Rodri, yang sudah memenangkannya."

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Bek itu menutup harinya yang istimewa dengan meresmikan dua lapangan yang mengusung nama sang legenda Johan Cruyff di "Parc de la Vila", sebelum ia memuji para penjaga gawang Barcelona dengan berkata: "Szczesny adalah pemain yang sangat berpengalaman, dan jelas bahwa menjadi cadangan bukanlah hal yang mudah. Adapun Joan, ia adalah kiper terbaik di dunia."