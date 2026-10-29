"Saya datang ke tim nasional sebagai seorang anak laki-laki dan kini pergi sebagai seorang pria," tulis Jakobs di Instagram mengenai keputusannya.

Pemain berusia 27 tahun itu menjelaskan bahwa ke depan ia ingin fokus pada karier klubnya dan juga menginginkan "lebih banyak waktu untuk diri saya sendiri dan keluarga saya". "Sebab waktu sangat berharga dan beberapa momen tidak akan pernah terulang."

Jakobs, yang lahir di Köln dan memulai karier profesionalnya di FC Köln, sebelumnya mengenakan seragam DFB di level U-21. Pada 2021, ia menjadi juara Eropa U-21 bersama Jerman, satu tim dengan Florian Wirtz dan Nico Schlotterbeck. Namun, setahun kemudian ia memutuskan beralih ke federasi Senegal dan sejak itu membela tim nasional senior negara asal ayahnya.

"Berkat Senegal, saya bisa mewujudkan impian masa kecil dan mengalami momen-momen yang akan selalu saya simpan di hati," tegas Jakobs. "Sebagai putra seorang ayah asal Senegal, bisa mewujudkan bukan hanya impian saya sendiri, tetapi juga impian ayah saya, merupakan sesuatu yang sangat istimewa."

Ismail Jakobs dua kali tampil di Piala Dunia bersama Senegal

Pemain berkaki dominan kiri yang pindah dari AS Monaco ke Galatasaray pada 2024 itu melakoni debutnya untuk Senegal pada September 2022. Tak lama kemudian, ia menjadi pemain inti sejak laga kedua fase grup Piala Dunia 2022, mencatatkan satu assist dan mencapai babak 16 besar bersama Senegal, sebelum tersingkir oleh Inggris (0-3).

Getty Images

Secara keseluruhan, Jakobs mencatatkan 33 penampilan internasional dan mengikuti empat turnamen besar. Pencapaian terbesarnya adalah kemenangan di Piala Afrika pada awal tahun. Pemain kelahiran Köln itu memulai turnamen sebagai pemain inti, tetapi kemudian kehilangan tempatnya. Meski begitu, ia tampil empat kali (satu assist) dan masuk sebagai pemain pengganti pada final melawan tuan rumah Maroko, 15 menit sebelum peluit akhir.

Senegal memenangi final pada Januari itu dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu di lapangan. Namun, akibat peristiwa ricuh selama pertandingan yang diwarnai skandal itu, gelar Jakobs dan rekan-rekannya dicabut pada musim semi dan diberikan kepada Maroko melalui keputusan administratif. Federasi sepakbola Senegal kemudian mengumumkan niatnya untuk menggugat keputusan itu ke CAS.

Laga babak 32 besar Piala Dunia melawan Belgia menjadi penampilan terakhir Jakobs bersama tim nasional

Pada Piala Dunia musim panas lalu, Jakobs masuk susunan pemain utama Senegal dalam dua dari empat pertandingan, termasuk saat tersingkir secara menyakitkan oleh Belgia di babak 32 besar. Senegal unggul 2-0 hingga mendekati akhir waktu normal, sebelum Belgia berhasil memaksakan perpanjangan waktu dan akhirnya menang 3-2. Itu menjadi penampilan terakhir Jakobs untuk tim nasionalnya.

Di Galatasaray, bek kiri itu biasanya menjadi pilihan utama dan sudah mencatatkan 12 penampilan di semua kompetisi musim ini. Kontrak Jakobs bersama juara Turki tersebut akan berakhir musim panas mendatang.