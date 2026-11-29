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Legenda Uruguay Fernando Muslera mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional setelah Estudiantes kalah tipis 1-0 dari Palmeiras di final Copa Libertadores. Kiper berusia 40 tahun itu mengonfirmasi keputusannya seusai laga final di Estadio Centenario pada Sabtu. Ia menegaskan bahwa dirinya pergi dengan perasaan puas meski gagal meraih trofi.

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Muslera pensiun seusai final

Muslera mengakhiri kariernya sebagai pemain hanya beberapa menit setelah Estudiantes kalah dari Palmeiras di Montevideo . Setelah tampil menonjol sepanjang perjalanan Estudiantes menuju final, terutama pada semifinal melawan Flamengo, pemain veteran itu gagal menutup kariernya dengan trofi. Ia jarang mendapat ujian pada Sabtu dan nyaris tak punya peluang untuk menggagalkan gol penentu Ramon Sosa.

Muslera mengenang perpisahan yang emosional

Laga itu memiliki makna pribadi yang mendalam bagi sang kiper. Ia kembali ke tanah airnya dan ke stadion tempat karier profesionalnya bermula. Dalam wawancara seusai pertandingan dengan ESPN, Muslera mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan timnya meski kecewa dengan hasil akhir. Ia berkata: “Saya pergi dengan bahagia karena telah berjuang hingga hari terakhir.”

Menjelaskan perasaannya tentang akhir karier yang diwarnai kesedihan sekaligus kepuasan di hadapan tribune yang penuh, ia menambahkan: “Saya sangat sedih dengan hasilnya, tetapi puas dengan cara kami berjuang hingga pertandingan hari ini. Saya pergi dengan sangat bahagia. Ini akhir yang luar biasa bagi karier saya, terlepas dari hasilnya, yang merupakan bagian dari sepak bola.

“Estudiantes datang ke rumah saya, ke Uruguay, ke stadion tempat saya menjalani debut profesional. Mereka memenuhi tribune dan mendukung saya hingga akhir. Sulit untuk berbicara saat ini, tetapi saya pergi dengan bahagia karena telah berjuang hingga hari terakhir.”

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Karier penuh gelar selama dua dekade

Keputusan Muslera tidak sepenuhnya mengejutkan jajaran petinggi klub Argentina itu karena ia sudah membicarakan rencananya secara internal sebelum final. Saat mengonfirmasi pembicaraan tersebut kepada ESPN, ia berkata: “Kami sudah membicarakannya. Saya belum mengonfirmasinya saat itu, tetapi saya sudah berbicara dengan dewan klub. Saya berterima kasih kepada rekan-rekan setim saya, Sebastian [Veron], dan semua orang yang mendengarkan saya saat ini.”

Lahir di Buenos Aires dan dibesarkan di Uruguay, Muslera menjalani debut bersama Montevideo Wanderers pada 2004. Setelah sempat membela Nacional dalam waktu singkat, ia pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Lazio enam bulan kemudian. Periode paling bergelimang gelar dalam kariernya berlangsung di Turki bersama Galatasaray, tempat ia meraih 19 gelar sebelum bergabung dengan Estudiantes. Ia juga mewakili Uruguay di lima Piala Dunia dan menjuarai Copa America 2011.

Estudiantes mulai mencari pengganti

Dengan Muslera meninggalkan lapangan, Estudiantes kini harus bangkit dari kekecewaan di kompetisi kontinental dan mencari kiper utama baru yang dapat diandalkan menjelang musim depan. Menggantikan pengalaman luas dan kepemimpinannya di ruang ganti akan menjadi ujian besar bagi dewan klub. Sementara itu, Muslera meninggalkan sepak bola dengan warisan yang telah kukuh di Amerika Selatan maupun Turki.