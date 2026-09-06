Dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Buffon mengatakan: "Saya penasaran dengan Woltemade. Saya ingin melihat apakah fisiknya, tinggi badannya 198 sentimeter, yang dipadukan dengan teknik luar biasa, akan sedominan seperti yang saya harapkan."





Seperti sebelumnya mantan legioner Italia Karl-Heinz Riedle (60), Buffon teringat pada Zlatan Ibrahimovic muda saat melihat Woltemade. Ia pernah bermain bersama mantan bintang Swedia itu selama dua tahun di Si Nyonya Tua. Saat ditanya apakah Woltemade bisa memberi pengaruh serupa seperti Ibrahimovic, Buffon menjawab: "Saya akan bilang, ya. Woltemade bisa menjadi keuntungan nyata."

Gianluca Zambrotta (48), rekan Buffon sesama juara dunia 2006, sedikit kurang yakin soal Woltemade dan komposisi lini depan Juve secara umum. Ia baru-baru ini mengeluhkan di Gazzetta: "(Randal) Kolo Muani dan Woltemade total mencetak lima gol pada tahun 2026. Kita sedang membicarakan Juventus, bukan tim sembarangan."

Mantan bek itu, jika menjadi penanggung jawab Bianconeri, lebih memilih penyerang lain di depan ketimbang dua mantan striker Bundesliga tersebut: "Skuad Juventus tersusun dengan baik dari segi personel, tetapi saya akan melakukan segalanya untuk mempertahankan Vlahovic." Namun, pemain Serbia itu pindah ke Besiktas di Süper Lig dengan status bebas transfer setelah kontraknya habis dan negosiasi yang alot.

Tanpa Vlahovic (26), tetapi kemungkinan dengan Woltemade dan Kolo Muani (27), Juve akan menghadapi Milan pada Minggu malam dalam laga big match. Kedua klub top itu masing-masing memenangi dua pertandingan pembuka mereka setelah musim sebelumnya yang berantakan.

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Di Milan, di bawah pelatih baru Ruben Amorim (41), memang ada "antusiasme dari sesuatu yang baru" dan mereka tengah menunggangi "gelombang kegembiraan", tetapi Buffon melihat Juve lebih unggul: "Jika ada begitu banyak perubahan, dibutuhkan waktu sampai keseimbangan yang tepat ditemukan. Juventus punya keuntungan karena (pelatih kepala Luciano) Spalletti sudah berada di sana selama sembilan bulan."

Berapa lama lagi kontrak Nick Woltemade di Newcastle United?

Juga karena perekrutan Woltemade, Spalletti (67) dan manajemen disebut telah bekerja "dengan sangat luar biasa" di bursa transfer.

Woltemade datang ke Turin dengan status pinjaman pada awal pekan ini, setahun setelah kepindahannya senilai 75 juta euro dari VfB Stuttgart ke Newcastle United dan setelah menjalani musim pertama yang naik turun di Premier League. Juara rekor Italia itu membayar biaya hampir lima juta euro, tanpa opsi pembelian ataupun kewajiban pembelian. Kontrak Woltemade di Newcastle masih berlaku hingga 2031.