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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya pasti sudah digeser ke kiri!” Luis Figo mengakui posisinya mungkin direbut pemain sensasional Barcelona, Lamine Yamal

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Luis Figo melontarkan pujian setinggi langit kepada Lamine Yamal. Ia berkelakar bahwa dirinya terpaksa berganti posisi jika mereka bermain pada era yang sama. Winger legendaris asal Portugal itu mengungkapkan kekagumannya kepada pemain remaja tersebut sembari membandingkan sepakbola modern dengan masa-masa awalnya di Barcelona.

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Pujian tinggi dari seorang legenda

Figo secara terbuka mengungkapkan kekagumannya yang mendalam kepada bintang Barcelona saat ini, Yamal. Legenda yang berposisi sebagai pemain sayap itu terus mengikuti perkembangan pesat pemain timnas Spanyol tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Berbicara kepada Betfair, Figo dengan nada bercanda mengakui bahwa bakat luar biasa Yamal akan berdampak langsung pada perannya sendiri di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dengan senang hati akan meninggalkan posisi favoritnya demi memberi tempat kepada pemain muda itu dalam satu tim.

Memberi tempat di sayap

Figo terutama bermain di sayap kanan sepanjang karier gemilangnya di level tertinggi. Namun, ia yakin kemampuan Yamal saat ini akan menuntut perubahan besar dalam taktik seandainya mereka pernah berada dalam satu ruang ganti.

“Jika kami bermain bersama, mungkin saya harus bermain di kiri dan berganti posisi,” jelas Figo. Meski melontarkan pujian setinggi itu, ikon Portugal tersebut segera mengingatkan semua orang akan kemampuannya sendiri yang luar biasa dalam mengolah bola. “Saya juga punya bakat luar biasa, lho?” tambahnya sambil tersenyum.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONAGetty Images
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Menghadapi era yang berbeda

Yamal telah menjadi starter reguler saat masih berusia belasan tahun, tetapi Figo menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Mantan bintang itu ingin menegaskan perbedaan kondisi sepakbola Eropa pada generasi mereka masing-masing.

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“Zamannya berbeda sekarang,” ujar Figo saat membandingkan awal kariernya dengan pemain muda berbakat Barcelona saat ini. “Saat tiba di Barcelona, usia saya baru hampir 22 tahun. Saya masih sangat muda, dan hanya tiga pemain asing yang boleh menjadi starter. Saya tidak terlalu sering menjadi starter. Masa itu berbeda.

“Yang saya yakini, saya bisa menjadi starter di salah satu dari kedua tim itu. Jika saya menjadi pelatih salah satu tim, saya akan memasukkan diri saya ke susunan pemain. Saya tidak bisa berkata lain… kalau saya sendiri tidak mengatakannya, tidak akan ada orang lain yang melakukannya!”

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Bersiap menghadapi El Clasico

Musim ini, Yamal tampil sensasional untuk Barcelona. Dalam 12 penampilan di semua kompetisi, pemain berusia 19 tahun itu mencatatkan sepuluh gol dan sepuluh assist. Kini, pemain timnas Spanyol tersebut akan berusaha kembali memberi kontribusi bagi timnya saat menghadapi Real Madrid dalam El Clasico akhir pekan ini.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo