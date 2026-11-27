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Penyerang Barcelona Gabriel Jesus menyatakan dukungan penuh kepada mantan klubnya, Palmeiras, jelang final Copa Libertadores melawan Estudiantes de La Plata pada Sabtu. Sepuluh tahun setelah tampil di kompetisi itu bersama Palmeiras, pemain Brasil tersebut berencana mengenakan jersey lamanya dan mendukung mereka dari jauh saat klub itu memburu gelar kontinental di Montevideo.

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Jesus dukung Palmeiras, klub yang dicintainya sejak kecil

Jesus tetap menjadi pendukung setia Palmeiras satu dekade setelah memulai karier profesionalnya bersama klub besar Brasil tersebut. Menjelang laga puncak pada 28 November di Estadio Centenario, penyerang Barcelona itu memastikan ia akan menyaksikannya di televisi sambil mengirimkan energi positif kepada mantan klubnya. Ia juga menyatakan dukungan untuk Palmeiras di final Copa do Brasil mendatang, saat klub tersebut memburu dua gelar besar.

Jesus berencana menyaksikan final

Meski kariernya membawanya ke sepak bola Eropa, penyerang Brasil itu tidak pernah menyembunyikan kecintaannya yang mendalam kepada Palmeiras. Karena Barcelona dijadwalkan bermain pada Minggu , ia berniat menyaksikan laga penentuan gelar kontinental pada Sabtu setelah memeriksa waktu sepak mulanya.

Berbicara kepada TNT Sports Brasil, Jesus mengatakan: "Pertandingannya Sabtu, bukan? Sabtu. Saya akan menontonnya. Kalau tidak salah, kami bermain pada Minggu. Saya akan menonton, saya hanya perlu memeriksa waktu sepak mulanya. Saya pasti akan mengenakan jersey Palmeiras untuk menonton pertandingan itu dan, tanpa ragu, saya akan mengirimkan banyak energi positif kepada mereka, dengan harapan Palmeiras bisa meraih gelar lagi.

"Begitu pula untuk Copa do Brasil. Semua orang tahu betapa besar rasa sayang dan cinta saya kepada Palmeiras. Saya pasti akan berada di depan televisi, mengenakan jersey mereka dan mendukung mereka sepenuh hati."

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Jesus terbuka untuk kembali suatu hari nanti

Jesus meniti karier di akademi Palmeiras hingga menjalani debut di tim senior pada Maret 2015. Ia menjuarai Copa do Brasil pada tahun pertamanya, lalu meraih gelar liga Brasil 2016 dan tampil di Copa Libertadores musim itu.

Pertandingan berikutnya SEP Copa Libertadores 15.00 EST

Ini bukan pertama kalinya ia berbicara dengan hangat tentang klub yang dicintainya sejak kecil. Ia sebelumnya mengatakan kepada ESPN klub mana yang akan dipilihnya jika suatu saat kembali ke Brasil: "Masa depan ada di tangan Tuhan. Saya sangat menyayangi Palmeiras, saya pendukung yang penuh gairah, dan ketika kembali ke Brasil, saya akan selalu memilih Palmeiras."

Final bersejarah menanti klub besar Brasil

Palmeiras memburu gelar Copa Libertadores keempat dalam pertemuan ulang final 1968 di Estadio Centenario. Estudiantes, yang telah empat kali menjadi juara, berupaya mengakhiri rentetan tujuh tahun keberhasilan klub-klub Brasil menjuarai turnamen tersebut. Selain hadiah $25 juta, kemenangan memastikan tempat di Piala Interkontinental FIFA 2026 dan Piala Dunia Antarklub 2029. Palmeiras kemudian akan menghadapi Gremio di Brasilia pada 6 Desember dalam final Copa do Brasil pertama yang digelar dalam satu pertandingan.