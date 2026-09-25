Kepada Mundo Deportivo dan RAC 1, kedua pemain Barca itu memanfaatkan kesempatan untuk secara terbuka menyebut rekan setim mereka sebagai pemenang yang layak atas trofi individu paling bergengsi di sepakbola dunia.

Dalam beberapa pekan terakhir, Yamal sendiri telah menjadi sorotan, dengan secara terbuka menegaskan klaimnya atas Ballon d'Or dan juga melontarkan sindiran halus kepada Harry Kane dari Bayern Munchen. Kini Lopez menegaskan status Yamal sebagai favorit dengan kata-kata berikut: "Bagi saya, tentu saja. Saya melihatnya setiap hari, dia spektakuler dan menjalani tahun yang luar biasa bersama Barca."

Lopez juga menyinggung tantangan di tim nasional. Di Piala Dunia, Yamal mungkin tidak bisa menunjukkan versi terbaik dirinya karena cedera sebelumnya, tetapi tetap menjadi juara dunia: "Saya rasa dia pantas mendapatkannya."

Meski begitu, Lopez juga memuji pencapaian Kane dan berkata: "Kane juga pemain hebat dan pasti akan berada di tiga besar. Saya berharap Lamine bisa menang."

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Lamine Yamal menyiapkan aksi jersey spesial untuk Fermin Lopez

Sementara itu, bek muda Cubarsi menyatakan pemahaman penuh atas sikap percaya diri rekannya itu: "Saya mengerti bahwa dia sedang berkampanye. Dia yang paling pantas mendapatkannya dan semoga dia memenanginya."

Khususnya antara Lopez dan Yamal ada kedekatan personal yang spesial, keduanya berteman baik. Lopez melewatkan Piala Dunia karena cedera. Yamal telah menyiapkan kejutan khusus untuk sahabatnya itu dalam sebuah pertandingan dan menyiapkan jersey spesial di balik seragamnya jika dia mencetak gol.

Namun, karena sang bintang lini serang gagal mencetak gol, aksi itu tidak sempat terwujud di lapangan. Lopez baru mengetahui hal itu setelahnya: "Gesturnya yang penting, karena fotografernya yang memberi tahu saya. Itu detail yang sangat indah, yang sayangnya tidak terjadi."

Di lapangan, kedua pemain sangat diuntungkan oleh satu sama lain, jelas Lopez: "Dia adalah teman. Saya berusaha membuatnya lebih mudah dan memanfaatkan ruang, karena dia menarik banyak lawan kepadanya."