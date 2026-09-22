"Saya nyaris pindah ke Liverpool," kata kapten tim nasional Prancis itu kepada The Athletic. Itu terjadi pada 2016. Saat itu Mbappe berusia 18 tahun dan baru saja menorehkan terobosan sebagai pemain profesional di AS Monaco.

Sejumlah klub papan atas mengejar Mbappe dan favorit ibunya sekaligus penasihatnya, Fayza Lamari (52), memang Liverpool: "Dia ingin saya pergi ke sana. Tetapi saya tidak mendengarkannya, karena saya ingin bermain di kota saya, di Paris. Saya tidak ingin pergi ke luar negeri sebelum saya membuat nama untuk diri saya sendiri."

Pada kenyataannya, Mbappe pindah pada musim panas berikutnya dengan status pinjaman dari kerajaan itu ke Paris Saint-Germain, sebelum pada 2018 kewajiban membeli berlaku dengan nilai transfer sebesar 180 juta euro.

Liverpool sendiri sudah berusaha keras untuk memboyong penyerang yang saat itu sedang menanjak tersebut ke Anfield Road. Hal ini diungkapkan pelatih Reds saat itu, Klopp, beberapa pekan lalu dalam kapasitasnya sebagai pakar TV selama Piala Dunia di MagentaTV. Upaya untuk merekrut Mbappe itu disebut sebagai "non-transfer termahal yang pernah kami investasikan".

Kemudian Klopp menjelaskan bahwa negosiasi berjalan cukup ganjil: "Kami terbang dengan Liverpool dari Blackpool ke Nice. Seluruh keluarga Mbappe masuk ke jet pribadi dengan lima kamar atau semacamnya. Lalu kami terbang berputar-putar di sana, berbicara dengan keluarga, makan enak ..."

Moderator Johannes B. Kerner (61) lalu bertanya mengapa hal itu terjadi. Klopp mengungkapkan: "Kami tidak boleh terlihat. Kami terus terbang berputar-putar, itu luar biasa - lalu dia pergi ke Paris." Mbappe menyebut anekdot Klopp itu sebagai "cerita yang lucu".

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Pilihannya kepada PSG saat itu tetap jatuh, meski Liverpool sangat memberi kesan kepada ibunya. Mbappe menceritakan: "Ibu saya selalu berkata: 'Kamu akan bermain di Anfield. Itu akan jadi sesuatu yang gila untukmu.' Dia berada di sana di kota itu, di stadion, bertemu orang-orang dan bercerita betapa luar biasa, kekeluargaan, dan besarnya klub itu." Terutama stadionnya yang membuat ibunya "jatuh cinta": "Dia menonton beberapa pertandingan sendirian. Dia ingin merasakan atmosfernya dan membayangkan saya berada di sana."

Berapa lama Kylian Mbappe bermain untuk PSG?

Namun bagi Mbappe, yang berasal dari Bondy, sebuah daerah di pinggiran Paris, prospek berburu gol di Parc des Princes bahkan lebih menggoda: "Saya memilih PSG karena saya lahir dan besar di Paris. Tidak ada perasaan yang lebih baik daripada menunjukkan bahwa saya bisa menjadi bintang di kota kelahiran saya."

Mbappe bertahan enam tahun di PSG dan merayakan kesuksesan besar bersama klub itu. Di antaranya, ia memenangi enam gelar Ligue 1 dan empat kali Piala Prancis. Dengan 256 gol dalam 308 pertandingan, ia juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub. Pada 2024, dia akhirnya melanjutkan karier ke Real Madrid dengan status bebas transfer.