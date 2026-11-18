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Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain saat ini, membuka kisah di balik awal kariernya di dunia kepelatihan. Ia mengakui kesalahan-kesalahan yang dibuatnya pada pengalaman pertamanya bersama Barcelona B, masa yang diwarnai situasi sulit dan hampir membuatnya meninggalkan profesi barunya.

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Pengakuan tersebut disampaikan dalam film dokumenter "Tocats per Lucho" (Tersentuh oleh Lucho), yang diproduksi oleh stasiun "Betevé" untuk mengenang generasi istimewa Barcelona B di bawah asuhan pelatih asal Spanyol itu pada periode 2008 hingga 2011.

Film dokumenter ini menghidupkan kembali salah satu periode paling menonjol dalam sejarah tim B Barcelona dengan mempertemukan sejumlah pemain yang terlibat dalam pengalaman tersebut, 15 tahun setelah semuanya dimulai.

Sejumlah lulusan akademi La Masia ikut ambil bagian dalam film ini, di antaranya Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontàs, dan Eli.

Awal yang Tak Terduga, Luis Enrique Sempat Berpikir untuk Pergi!

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Dalam pernyataannya di film dokumenter tersebut, yang dikutip harian Marca, Luis Enrique mengaku tidak pernah berencana terjun ke dunia kepelatihan, bahkan saat masih menjadi pemain. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang masa depannya setelah pensiun dari sepak bola.

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"Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pelatih, bahkan ketika masih bermain. Saat berbincang dengan rekan-rekan setim, kami biasa berkata: baiklah, ayo ikut kursus kepelatihan, tetapi saya sama sekali tidak punya target untuk menjadi pelatih," ujar pelatih asal Spanyol itu.

Meski begitu, Enrique bersedia menangani Barcelona B pada 2008, menggantikan Pep Guardiola yang naik menangani tim utama. Namun, ia mengungkapkan bahwa hari-hari pertama dalam pengalaman barunya itu jauh lebih sulit dari yang ia perkirakan.

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"Anda datang dengan antusiasme besar, tetapi Anda juga sangat tidak tahu apa-apa. Selama pramusim, saya hampir meninggalkan semuanya. Saya sangat mencintai kompetisi, tetapi saya beralih ke posisi yang harus mengurus segalanya di lingkungan yang sama sekali tidak saya pahami," tambahnya.

"Saya ingat suatu malam saya terbangun dan berpikir untuk meninggalkan semuanya, tetapi pukul delapan pagi saya berubah pikiran dan berkata kepada diri sendiri: saya akan terus, saya tidak akan pergi," lanjutnya.

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Pengakuan tentang Kesalahan di Masa Awal

Luis Enrique tidak ragu mengakui kesalahan-kesalahan yang ia buat dalam pengalaman pertamanya. Ia menyebut dirinya berlebihan dalam beberapa aspek fisik saat latihan karena minimnya pengalaman melatih kala itu.

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"Saya melakukan banyak kebodohan. Saya nyaris membunuh mereka karena terlalu banyak berlari," kata pelatih Paris Saint-Germain tersebut.

Ia menjelaskan bahwa dirinya berusaha memetik pelajaran dari pengalaman bersama para pelatih yang pernah menanganinya selama berkarier sebagai pemain, terutama pelatih asal Belanda Louis van Gaal, yang memberi pengaruh besar terhadap gagasan kepelatihannya.

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"Saya mengambil hal-hal baik dari para pelatih yang pernah bekerja dengan saya. Louis van Gaal adalah pelatih yang paling banyak memberi saya pelajaran, karena ia menjadi panutan bagi saya. Saya berkata kepada diri sendiri: para pemain ini akan sampai bisa terbang saking banyaknya berlari. Karena saya tidak tahu apa-apa, biarlah mereka mulai berlari," tambahnya.

Saat menilai pengalamannya selama tiga musim bersama tim B, ia menganggap musim pertama sebagai tahap uji coba, sedangkan musim kedua dan ketiga menunjukkan perkembangan yang jelas dalam performa tim.

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"Musim pertama lebih mirip musim percobaan, tetapi saya tidak punya keluhan apa pun. Terkadang segala sesuatu berjalan lebih baik, terkadang lebih buruk," ucapnya.

Ia juga menambahkan: "Barcelona B memainkan sepak bola yang luar biasa, terutama pada musim kedua dan ketiga."

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Generasi Istimewa yang Kembali Mengangkat Barcelona B

Luis Enrique tiba di Barcelona B pada 2008 dan sukses membawa sekelompok talenta muda meraih hasil impresif. Pada musim pertamanya, tim menempati peringkat kelima Grup 3 Segunda División B.

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Pada musim kedua, ketika tim tersebut masih bernama Barcelona Atlètic, ia berhasil membawa tim promosi ke Segunda División Spanyol setelah mengungguli Sant Andreu. Keberhasilan itu mengembalikan tim B ke sepak bola profesional setelah absen selama 11 tahun.

Di musim terakhirnya, Enrique meninggalkan tim di peringkat ketiga dengan koleksi 71 poin, menyamai raihan poin terbaik dalam sejarah tim B.

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Skuad tersebut diisi nama-nama yang kemudian menjelma menjadi pemain menonjol di sepak bola Eropa, di antaranya Thiago Alcântara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya, Nolito, Andreu Fontàs, Oriol Romeu, dan Jonathan Soriano, yang menjadi top skor tim dengan 32 gol.

Kenangan para pemain yang tampil dalam film dokumenter itu juga memuat sejumlah kisah lucu tentang metode latihan Enrique. Nolito mengungkapkan bahwa sang pelatih memintanya mulai menurunkan berat badan jika ingin menjadi pemain profesional, sementara Fontàs bercerita tentang padatnya latihan fisik selama masa pramusim.

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Peluang yang Terbuang: Nastic Tolak Rekrut Luis Enrique Secara Gratis!

Salah satu kisah di balik layar yang diungkap laporan tersebut adalah bahwa Luis Enrique hampir memulai karier kepelatihannya di La Liga bersama Nàstic Tarragona, dua tahun sebelum menangani Barcelona B.

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Enrique masuk bursa calon pelatih tim tersebut pada November 2006, menyusul pemecatan Luis César Sampedro, sosok yang membawa Nàstic promosi ke kasta tertinggi.

Enrique pensiun dari sepak bola pada 2004 dan telah mengantongi lisensi kepelatihan. Saat itu, ia berusia 36 tahun dan menawarkan diri untuk menangani tim tanpa digaji, dengan syarat adanya klausul yang menjamin kompensasi finansial besar apabila ia dipecat sebelum musim berakhir.

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Abelardo, mantan rekan setim Enrique di Barcelona, membenarkan cerita tersebut saat tampil dalam program "Radioestadio Noche". "Memang benar Luis Enrique menawarkan dirinya kepada Nàstic," ujarnya.

Pada akhirnya, Nàstic tidak memilih Enrique dan justru merekrut Paco Flores. Namun, tim itu mengakhiri musim di posisi juru kunci dan terdegradasi ke divisi kedua.

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Dua tahun kemudian, Enrique menangani Barcelona B, sementara Guardiola melatih tim B pada 2007 sebelum naik ke tim utama pada 2008.

Seiring berjalannya waktu, kedua pelatih itu menjadi nama-nama paling menonjol di dunia kepelatihan dan mencatatkan prestasi bersejarah bersama Barcelona, sebelum Luis Enrique melanjutkan kesuksesannya bersama Paris Saint-Germain.