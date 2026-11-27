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Thomas Frank meraih kemenangan pertamanya sebagai manajer Crystal Palace, tetapi pelatih asal Denmark itu mengakui menit-menit akhir kemenangan 2-1 atas Real Sociedad membuatnya khawatir akan kesehatannya. Palace bangkit dari ketertinggalan di Selhurst Park untuk meraih hasil penting di Liga Europa yang bisa menjadi titik awal kebangkitan mereka musim ini.

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Gol-gol telat dan kartu merah mengantar kebangkitan di Selhurst Park

Pemain pinjaman dari Chelsea, Mamadou Sarr, membawa Real Sociedad unggul pada menit ke-66 dalam laga kandang pertama Frank. Namun, kartu kuning kedua Jon Martin enam menit kemudian membuat Palace unggul jumlah pemain.

Jean-Philippe Mateta mencetak gol dari titik penalti sebelum Dwight McNeil menyambar bola hasil tendangan salto sesama pemain pengganti, Jorgen Strand Larsen, ke gawang. Unai Marrero menggagalkan penalti Yeremy Pino, lalu kiper Dean Henderson melakukan penyelamatan terakhir dari total enam penyelamatannya saat menghadapi Orri Oskarsson pada menit-menit akhir.

Frank puji keberanian mengambil risiko dalam serangan setelah akhir laga yang menegangkan

Berbicara tentang kebangkitan timnya setelah kalah dari Coventry dalam laga debutnya pada Sabtu, Frank memuji respons para pemainnya setelah tertinggal .

«Saya pikir, pertama-tama, kami berhasil menuntaskannya, dan [ini adalah] kemenangan yang sangat penting karena berbagai alasan,» katanya. «Salah satunya, tentu saja, kepercayaan diri, yang berkaitan dengan keyakinan saat menghadapi tim yang sangat bagus. Saya pikir pada babak pertama kami bermain rapat dan sangat disiplin dalam banyak hal. Kami melewatkan kesempatan untuk melakukan tekanan tinggi, dan saya pikir kami kesulitan menguasai bola dengan cukup baik.

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«Pada babak kedua, saya merasa tekanan tinggi kami jauh lebih baik, begitu pula penguasaan bola kami. Saya bahkan merasa momentum kami sedikit meningkat pada babak kedua, tetapi tiba-tiba mereka mencetak gol untuk unggul 1-0. Namun, yang sangat saya sukai adalah keyakinan yang ditunjukkan para pemain. Kami juga berbahaya lewat bola mati, dan itu tidak boleh diremehkan.»

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Frank juga menilai pergantian pemainnya yang berani berperan penting setelah Real Sociedad harus bermain dengan sepuluh orang. «Kami tahu dalam sepak bola satu momen bisa mengubah pertandingan,» lanjutnya. «Penalti dan kartu merah mengubah pertandingan, tetapi setelah itu kami masih harus mencetak gol. Meraih kemenangan tetap penting, dan kami mengambil langkah berani dengan memasukkan pemain-pemain berkarakter menyerang serta mempertahankan dua penyerang di lapangan. Itu membuahkan hasil. Lalu, saya pikir kami semua nyaris kena serangan jantung dalam lima menit terakhir.»

Peluang lolos ke play-off Eropa memberi harapan di tengah perjuangan menghindari degradasi

Meski bertahan di Liga Primer tetap menjadi prioritas Palace yang berada di dasar klasemen, kemenangan pada Kamis mengangkat mereka ke zona play-off Liga Europa, empat posisi di luar delapan besar setelah lima pertandingan. «Saya pikir kami ingin membidik posisi setinggi mungkin,» jawab mantan pelatih Tottenham itu ketika ditanya soal ambisinya di kompetisi Eropa. «Kami punya ambisi di turnamen ini, dan itulah mengapa kemenangan ini sangat penting.»

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Frank juga sepakat bahwa kebangkitan tersebut bisa menjadi titik balik penting bagi moral para pemainnya. «Itulah mengapa sangat penting untuk terus melakukan hal yang benar, terus percaya, dan terus melangkah,» katanya.

Ujian penting di Liga Primer melawan Hull menanti

Palace langsung kembali memusatkan perhatian pada upaya bertahan di kompetisi domestik menjelang laga penting Liga Primer melawan Hull pada Minggu. Berada di dasar klasemen setelah kalah dari Coventry, tim Frank harus membawa tekanan yang mereka tampilkan pada babak kedua, ancaman dari bola mati, dan keyakinan baru ke laga akhir pekan demi memulai kebangkitan untuk menjauh dari zona degradasi.