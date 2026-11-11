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Riccardo Calafiori mengaku mulai merasa seperti salah satu pemain senior di skuad Italia yang dipenuhi pemain muda. Bek Arsenal berusia 24 tahun itu bersiap menghadapi Prancis dalam laga Nations League di San Siro pada Kamis. Ia menegaskan Prancis tetap berbahaya meski banyak pemainnya cedera dan berharap bisa kembali berhadapan langsung dengan Michael Olise.

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Calafiori mulai tampil sebagai pemimpin Italia

Calafiori menjadi sosok yang kian penting bagi tim asuhan Roberto Mancini. Awalnya ia dimainkan sebagai bek tengah, sebelum belakangan menempati posisi bek kiri yang dikuasainya selama musim ketika Arsenal menjuarai Liga Primer Inggris. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, sang bek mengakui bahwa perannya di skuad mulai berubah.

"Ada banyak pemain muda di skuad ini, jadi saya mulai merasa sedikit lebih tua daripada sebelumnya," katanya. "Pengalaman saya bersama tim nasional Italia masih relatif sedikit, tetapi dalam setiap pertandingan saya berusaha menginspirasi tim dan menjadi pemimpin, lebih melalui tindakan saya di lapangan daripada kata-kata."

Hasil positif tingkatkan kepercayaan diri Italia

Kiprah Italia dimulai dengan buruk setelah kalah 2-0 di kandang dari Belgia dalam laga pertama Mancini sejak kembali menangani tim. Namun, mereka bangkit dengan dua kemenangan atas Turki dan hasil imbang 1-1 yang mengesankan melawan Prancis di Stade de France bulan lalu.

"Saya selalu mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk melihat perubahan besar dan hasil kerja pelatih, tetapi meraih hasil positif tentu membantu," ujar Calafiori. "Itu memberi kami kepercayaan diri lebih, dan pertandingan besok kembali menjadi ujian penting. Laga di Prancis berat bagi kami. Penting bagi kami untuk pulang dengan kepala tegak, dan kami berhasil melakukannya. Besok kami bermain di kandang, stadion akan penuh. Semua itu merupakan hal positif yang memungkinkan kami membangun kepercayaan diri lebih besar, meski kami sadar masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan."

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Calafiori waspadai Prancis yang dilanda cedera

Prancis kemungkinan tidak diperkuat Kylian Mbappe, yang menurut laporan tengah mengalami cedera otot. Ia menambah daftar pemain yang absen, yang sudah mencakup rekan setim Calafiori di Arsenal, William Saliba, serta Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Aurelien Tchouameni dan Jules Kounde. Namun, Calafiori tidak menganggap enteng situasi tersebut.

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"Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Prancis masih memiliki banyak pilihan pemain, jadi situasinya tidak banyak berubah, dan kami harus tetap fokus pada diri sendiri," katanya. "Tidak banyak waktu untuk mempersiapkan taktik dan melakukan hal-hal yang terlalu berbeda dari yang kami lakukan di level klub, jadi yang lebih penting adalah tekad dan semangat." Calafiori, yang ditugaskan menjaga Olise secara khusus pada pertemuan sebelumnya, menambahkan: "Saya berharap harus melakukannya lagi besok. Menghadapi pemain di level ini selalu menarik."

Apa selanjutnya bagi Italia?

Prancis memimpin Grup 1 dengan 10 poin, sementara Italia tertinggal tiga poin dengan tujuh poin dan Belgia satu poin lagi di belakang dengan enam poin. Hanya dua tim teratas yang akan lolos ke perempat-final.

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Hasil positif di San Siro akan menempatkan Italia dalam posisi kuat sebelum bertandang ke Brussels untuk menghadapi Belgia dalam laga penentu pada Minggu.