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Leandro Paredes merayakan terwujudnya sebuah mimpi setelah Boca Juniors mengalahkan Atletico Mineiro 2-0 untuk meraih gelar Copa Sudamericana ketiga, sebuah rekor, sekaligus memberi Juan Roman Riquelme trofi internasional pertamanya sebagai presiden. Kemenangan di Barranquilla itu mengakhiri penantian 18 tahun klub untuk meraih gelar kontinental.

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Paredes rayakan gelar pertama Riquelme sebagai presiden

Boca Juniors mengalahkan Atletico Mineiro 2-0 di Estadio Metropolitano Roberto Melendez, Barranquilla, untuk menjadi tim pertama yang tiga kali menjuarai Copa Sudamericana. Santiago Ascacibar membuka skor pada menit ke-16 sebelum Miguel Merentiel mencetak gol tiga menit setelah babak kedua dimulai.

Kemenangan itu mengakhiri penantian Boca selama 18 tahun untuk meraih trofi internasional sejak Recopa 2008, sekaligus memberi presiden klub Juan Roman Riquelme gelar kontinental pertamanya sebagai petinggi klub. Setelah memenangi tiga gelar Copa Libertadores sebagai pemain dengan mengenakan seragam nomor 10 Boca, Riquelme kini turut meraih trofi kontinental bersama Boca dari kursi direksi.

Paredes sambut gelar impian setelah kembali ke Boca

Leandro Paredes menjadi kapten sekaligus motor permainan Boca setelah kembali ke klub tersebut. Di kompetisi CONMEBOL pada 2026, ia mencatatkan jumlah umpan sukses terbanyak dengan 791 umpan, termasuk 234 umpan di sepertiga akhir lapangan dan 212 umpan yang menembus lini lawan. Berbicara kepada ESPN setelah peluit akhir, Paredes mengungkapkan perasaannya setelah meraih gelar bersama Boca.

"Saya mewujudkan sebuah mimpi," kata Paredes. "Saya selalu bermimpi bisa meraih gelar. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada klub. Terima kasih kepada anak-anak saya, keluarga saya, dan teman-teman saya. Sejak kecil, saya diajari untuk bersaing dan memenangi semua yang bisa dimenangi. Saya suka menang dan bersaing. Saya beruntung bisa meraih hal-hal penting."

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Perombakan Riquelme pada pertengahan tahun dan kontribusi Villa

Setelah finis ketiga di Grup D Copa Libertadores, Boca mengubah arah pada Juni di bawah kepemimpinan Riquelme dengan menunjuk mantan rekan setimnya, Rodolfo Arruabarrena, sebagai pelatih kepala dan mendatangkan sejumlah pemain, termasuk Sebastian Villa, yang memberi assist untuk gol Merentiel pada babak kedua di Barranquilla. Sebelumnya, pada pengundian grup CONMEBOL pada Maret, Riquelme sudah berbicara tentang daya tarik sepakbola kontinental. Ia mengatakan: "Bermain di Copa selalu membangkitkan antusiasme, baik di dalam skuad maupun di kalangan suporter kami."

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Villa juga mengungkapkan kegembiraannya setelah membantu Boca melewati O'Higgins, Deportivo Recoleta, Sao Paulo, dan Vasco da Gama dalam perjalanan menuju final. "Saya sangat senang, syukur kepada Tuhan ini terjadi, bisa kembali ke klub yang memberi saya kesempatan," kata Villa kepada ESPN. "Saya kembali dengan antusiasme besar dan keinginan untuk meraih gelar. Saya telah memenangi dua gelar berturut-turut."

Copa Libertadores dan Recopa menanti pada 2027

Gelar Copa Sudamericana membawa hadiah juara sebesar US$10.000.000 dan tiket langsung ke fase grup Copa Libertadores 2027 tanpa melalui babak kualifikasi. Boca juga mendapat tempat di Recopa 2027 untuk menghadapi pemenang final Copa Libertadores pada 28 November antara Palmeiras dan Estudiantes de La Plata.

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Dengan Piala Argentina dan liga domestik yang masih menanti, serta keberhasilan Villa meraih gelar di kompetisi lokal baru-baru ini, Riquelme dan Paredes telah menyiapkan diri untuk menjalani musim sibuk berikutnya.