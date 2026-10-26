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Penyerang Inter Milan Marcus Thuram tampil memukau pada masa injury time, mencetak gol penyama kedudukan sebelum mendapatkan penalti penentu kemenangan dalam laga yang berakhir 2-1 atas Fiorentina. Pemain asal Prancis itu mempersembahkan selebrasinya untuk kapten Lautaro Martinez yang cedera.

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Thuram antar Inter bangkit secara dramatis pada masa injury time di San Siro

Marcus Thuram menjadi pahlawan Inter Milan ketika tim asuhan Cristian Chivu mencetak dua gol pada masa injury time untuk berbalik menang 2-1 atas Fiorentina dalam laga mendebarkan. Inter mendominasi dengan 33 tembakan, tetapi lebih dulu tertinggal akibat gol spektakuler Jimenez dari Fiorentina.

David De Gea melakukan serangkaian penyelamatan, dan Inter tampak akan kalah hingga Thuram mengambil alih keadaan pada menit ke-90.

Striker asal Prancis itu mencetak gol penyama kedudukan lewat tembakan melengkung yang brilian, lalu mendapatkan penalti tiga menit kemudian untuk memastikan tiga poin.

Thuram jelaskan selebrasi ala Lautaro dan mentalitas tim

Berbicara seusai pertandingan, Thuram mengungkap alasan ia menirukan selebrasi khas kapten tim Lautaro Martinez setelah mencetak golnya yang ketujuh secara beruntun di San Siro. “Kami punya kepercayaan diri sebagai tim yang tahu bahwa pertandingan masih bisa dimenangkan bahkan menjelang akhir. Kami tahu kami selalu bisa menang,” kata Thuram.

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“Saya merayakannya seperti Lautaro karena belakangan ini dia mencetak gol pada menit ke-90.”

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“Soal penalti? Kesalahan bisa terjadi. Saya harus terus menekan di kotak penalti dan berusaha mengecoh para bek. Dari situ, penalti bisa didapat,” tambahnya.

Semangat pantang menyerah tembus pertahanan De Gea

Penampilan Thuram yang tak kenal lelah hadir setelah ia melewati laga yang membuat frustrasi saat menghadapi De Gea. Sang kiper melakukan sejumlah penyelamatan penting, sementara Inter dua kali membentur tiang gawang lewat Carlos Augusto.

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Thuram tetap tenang hingga memaksa bek Fiorentina, Valdepenas, melakukan pelanggaran yang berbuah penalti penentu pada menit ke-93.

Ketika ditanya tentang acara penghargaan yang akan digelar Senin, Thuram menambahkan: “Ballon d'Or besok? Saya akan senang jika orang Prancis bisa memenanginya.”

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Inter terus tempel pemuncak klasemen Serie A

Kemenangan dramatis itu membuat Inter tetap mengantongi poin yang sama dengan pemuncak klasemen Serie A, Lazio.

Tim asuhan Chivu sekali lagi menunjukkan bahwa mereka tidak mau menyerah, sekaligus mempertahankan catatan kandang mereka yang mengesankan.

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Inter kini bersiap menghadapi pertandingan domestik dan Eropa berikutnya dengan semangat tinggi.