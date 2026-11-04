Setelah kemenangan 2-0 juara bertahan Jerman atas Rojiblancos, Neuer menegaskan kepada DAZN bahwa pada pagi hari pertandingan, belum jelas apakah ia bisa bermain.

"Setiap hari saya merasa sakit saat berjalan. Dan ketika saya bangun pagi, termasuk pagi ini, saya kembali merasa sakit saat berjalan," kata Neuer. Namun, ia sangat ingin bermain melawan Atletico dan bahkan mengambil langkah yang cukup tidak biasa: "Pagi ini saya sempat berendam di teras atap, dengan suhu air 14 derajat. Sedikit demi sedikit, kondisi saya terus membaik."

Baru saat pemanasan, beberapa saat sebelum laga dimulai, ia akhirnya yakin bisa tampil sejak awal. Sang kiper juga secara khusus berterima kasih kepada tim dokter FCB: "Departemen medis telah melakukan segalanya agar saya bisa bermain. Beberapa hari dan pekan terakhir benar-benar tidak mudah bagi saya. Namun, saya yakin bisa melakukannya."

Neuer, yang baru mencatatkan clean sheet keempatnya musim ini saat menghadapi Atletico, tetapi secara keseluruhan menjalani malam yang tenang di Estadio Metropolitano, sebelumnya absen membela Bayern akibat iritasi tendon di kaki yang mulai muncul pada pertengahan Oktober.

Karena itu, ia melewatkan pertandingan melawan Freiburg (3-1), Magdeburg (6-1), dan BVB (2-2). Posisinya diisi oleh Jonas Urbig, pemain yang diproyeksikan sebagai penggantinya, yang kembali duduk di bangku cadangan saat menghadapi Atletico.

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Manuel Neuer Membela Lennart Karl

Selain membahas kondisi cederanya, Neuer juga berbicara kepada DAZN tentang rekan setimnya, Lennart Karl, yang dalam beberapa pekan terakhir terus menjadi sorotan di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu. Namun, gol pembukanya melawan Atletico setidaknya membantu Karl sedikit keluar dari keterpurukan performanya.

Tokoh berpengaruh klub, Uli Hoeneß, sebelumnya menuding Karl kurang menunjukkan kerendahan hati dan karena itu mengumumkan bahwa ia ingin segera berbicara dengan pemain berusia 18 tahun tersebut. Menurut Hoeneß, Karl "masih jauh dari seorang superstar. Pemain muda membutuhkan kerendahan hati. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, kemampuan mereka masih terpaut jauh. [...] Pemain muda juga membutuhkan tekanan. Misalnya, saya tidak tahu apakah Lennart Karl akan terbantu jika orang-orang selalu hanya memeluknya."

Selain itu, Bild baru-baru ini melaporkan bahwa bukan hanya Hoeneß yang disebut merasa terganggu di internal FCB oleh "gaya hidup glamor" Karl, sebagaimana disebut tabloid tersebut. Di tengah sedikit penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir, hal yang sepenuhnya wajar bagi pemain seusia Karl, perdebatan di media mengenai pemain yang telah empat kali membela timnas Jerman itu belakangan semakin ramai. Di antaranya, agen Karl, Michael Ballack, serta direktur olahraga FCB, Max Eberl, turut angkat bicara.

"Lenny adalah bagian yang sangat penting dari tim. Ia merupakan bagian dari kelompok ini dan karena itu kami ikut senang untuknya. Kami selalu berharap ia menjalani pertandingan terbaik dan menunjukkan performa hebat. Hari ini ia kembali membuktikannya," kata Neuer membela rekan setimnya yang masih muda itu. Pemain berusia 40 tahun tersebut kemudian menegaskan: "Tidak ada yang perlu diperdebatkan dan tidak ada pula yang perlu dibahas."

Karl sendiri menanggapi perdebatan yang terus berlanjut itu dengan selebrasi khusus saat melawan Atletico. Setelah mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-0, talenta muda Bayern di lini serang itu mengangkat kedua tangannya ke telinga dan membuat gestur "Bla-Bla". Pesannya kira-kira: Saya tidak peduli dengan omongan kalian.