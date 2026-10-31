"Saya tidak tahu apakah ia mengatakan itu sebagai pakar DAZN atau sebagai agen sang pemain," ujar Eberl setelah Bayern bermain imbang 2-2 melawan Borussia Dortmund pada Sabtu malam, menyinggung peran ganda Ballack yang sensitif saat ia melontarkan pernyataan yang menjadi sorotan terkait kritik para petinggi Bayern terhadap Karl.

Pasalnya, mantan kapten timnas Jerman itu mewakili pemain muda FCB tersebut melalui agensi pemain miliknya, Lucky 13. Di saat yang sama, Ballack bekerja sebagai pakar untuk layanan streaming DAZN. Di sana, ia juga membela Karl dari kritik yang terutama datang dari presiden kehormatan Bayern, Uli Hoeneß.

"Lennart baru berusia 18 tahun. Kalian ada di mana saat berusia 18 tahun? Sama seperti ia mencoba berbagai hal di lapangan, ia juga melakukannya di luar lapangan," tegas Ballack. "Media sosial saat ini menjadi faktor besar, bukan hanya bagi generasi muda. Setiap orang boleh menampilkan dirinya sesuai keinginannya. Tentu saja, tidak semua yang dilakukan akan benar. Sayangnya, kecaman sudah bisa dipastikan akan datang."

Apa yang dikritik Uli Hoeneß dari Lennart Karl?

Pernyataan itu jelas menyindir Hoeneß, yang baru-baru ini kembali mengkritik penampilan Karl di hadapan publik yang terkadang mencolok. "Pemain muda membutuhkan kerendahan hati dan tekanan. Perbandingan dengan Olise jelas tidak baik baginya, masih ada perbedaan yang sangat besar di antara mereka. Misalnya, saya tidak tahu apakah Lennart Karl akan terbantu jika orang-orang selalu merangkulnya," kata Hoeneß dalam wawancara dengan Welt am Sonntag.

Getty Images

Pertandingan berikutnya ATM Champions League 15.00 FCB

Menurut laporan Bild, sejumlah petinggi di internal FCB disebut merasa terganggu dengan "gaya hidup glamor" Karl, sebagaimana ditulis tabloid tersebut, dan menginginkan pemain berusia 18 tahun itu lebih membumi. Terlebih, Karl tidak mampu tampil meyakinkan dalam pekan-pekan awal musim ini dan sempat mengalami sedikit penurunan performa.

Ballack juga tidak senang Eberl secara terbuka mengkritik performa Karl: "Max Eberl kini menyebut Lennart mengalami penurunan performa, disertai sorotan terhadap kesalahan-kesalahannya, padahal tren penampilannya kembali jelas menanjak. Dari segi waktu, itu sulit dipahami dan dari segi substansi, setidaknya patut dipertanyakan," ujar pria berusia 50 tahun itu.

Eberl balas Ballack: "Saya rasa sulit jika ..."

Kepada Sky, Eberl secara khusus menanggapi kritik Ballack terhadap dirinya setelah laga besar melawan BVB. "Sejujurnya, saya rasa sulit jika perdebatan sekarang dilakukan lewat media," tegas petinggi olahraga FCB itu, lalu menjelaskan: "Kami tahu perkembangannya sesekali bisa mengalami sedikit kemunduran. Dan hanya itu yang kami katakan. Sekarang terlihat bahwa perkembangannya kembali menanjak dan ia berada di jalur yang benar. Saya terkesan dengan cara anak muda ini mengesampingkan hal tersebut. Itulah yang saya katakan sebagai perwakilan Bayern München." Eberl kemudian menambahkan, merujuk kepada Ballack: "Karena itu, saya tidak sepenuhnya memahami apa yang ia katakan sebagai agen atau pakar."

Dalam duel puncak melawan BVB, Karl masuk sebagai pemain pengganti sesaat sebelum laga berakhir dan nyaris membawa klub pemegang rekor gelar juara itu meraih kemenangan. Namun, tembakan indahnya membentur mistar gawang. Hingga kini, pemain yang sudah empat kali membela timnas Jerman itu, yang situasinya belakangan disebut telah ditanyakan oleh tiga klub papan atas Inggris, mencatatkan satu gol dan dua assist dalam 12 penampilan di semua kompetisi musim ini.