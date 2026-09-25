“Saya merasa mengheningkan cipta selama satu menit untuk Bartina Koeman cukup aneh. Lebih banyak orang kehilangan anggota keluarga”

Robert Maaskant secara terbuka mempertanyakan mengapa tim nasional Belanda mengheningkan cipta selama satu menit pada Kamis malam untuk Bartina Koeman, yang meninggal dunia pekan lalu. “Aneh,” kata Maaskant kepada Sportnieuws.

Satu setengah pekan lalu, Bartina Koeman, istri mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman, meninggal dunia akibat kanker payudara yang telah menyebar.

Karena itu, tim nasional Belanda mengheningkan cipta selama satu menit untuk Bartina Koeman sebelum laga UEFA Nations League melawan Jerman (1-1). Maaskant menilai hal itu agak aneh.

“Itu sangat indah dan penuh rasa hormat,” kata Maaskant saat berbicara dengan Sportnieuws. “Saya rasa saya satu-satunya orang, dan saya mungkin akan mendapat banyak kritik, tetapi saya merasa momen hening satu menit itu cukup aneh,” lanjut mantan pelatih NAC dan VVV-Venlo tersebut.

Maaskant terutama merasa hal itu aneh karena bayi Cody Gakpo yang belum lahir saat Piala Dunia tidak mendapat momen hening satu menit. “Kalau begitu saya menarik logikanya ke situ. Lalu bagaimana dengan itu?”

“Saya sangat menghormati keluarga Koeman, tetapi tentu ada lebih banyak keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta. Saya pikir bagus sekali itu terjadi, tetapi saya penasaran apa yang menjadi pertimbangannya,” tutupnya.