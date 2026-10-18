Eric Garcia, bek Barcelona, mengungkapkan kesedihan mendalam setelah dipastikan absen dari dua laga melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid akibat cedera otot yang ia alami saat kemenangan atas Real Betis (5-2), sebuah pukulan berat bagi tim Katalan menjelang pekan krusial di musim ini.

Garcia mengunggah pesan melalui media sosial, yang di dalamnya ia menegaskan kekecewaannya karena tidak dapat membantu rekan-rekannya pada laga-laga mendatang, sekaligus menegaskan tekadnya untuk berupaya maksimal agar bisa kembali ke lapangan secepat mungkin.

Bek asal Spanyol itu menulis: "Kemarin adalah hari yang luar biasa bagi tim. Menang di markas Betis sama sekali bukan hal mudah, dan kami meraih kemenangan yang sangat penting, tetapi inilah sepak bola. Sekarang saya harus berhenti selama beberapa hari, justru ketika laga-laga yang kami semua ingin mainkan sudah semakin dekat."

Ia menambahkan: "Saya merasa marah dan sedih karena tidak bisa berada di sana, tetapi saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk kembali secepat mungkin. Terima kasih atas dukungan kalian, suporter Barcelona. Sampai jumpa segera! Forza Barca selalu."

Garcia mengalami cedera otot pada otot rektus femoris di kaki kanan, dan diperkirakan akan absen selama 3 hingga 4 pekan, yang berarti ia juga akan melewatkan laga melawan Alaves, Aston Villa, dan Atletico Madrid, sebelum jeda internasional berikutnya.