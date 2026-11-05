Mantan pemain Barcelona itu berbicara tentang situasi pemain Brasil, Vinicius Junior, bintang Real Madrid, dengan menegaskan bahwa ia mengalami kesulitan yang sangat berat selama beberapa bulan terakhir.

Vinicius tidak sedang melalui periode terbaiknya, dan kritik yang ditujukan terhadap penampilannya mulai meningkat. Penyerang Brasil itu kini jauh berbeda dari sosok pemain yang biasa membuat perbedaan, yang sebelumnya telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pesepak bola paling menentukan di dunia.

Samuel Umtiti, mantan bek Barcelona, sangat terus terang; ia tidak menyembunyikan kekhawatirannya terhadap situasi pemain Brasil itu.

Umtiti berkata dalam pernyataan kepada radio "RMC": "Saya merasa kasihan terhadapnya! Ia tidak dalam kondisi terbaiknya selama beberapa bulan. Ia kesulitan dalam sentuhan akhir dan menyia-nyiakan banyak peluang. Ia tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan."

Pertandingan berikutnya ATM LaLiga 15.00 BAR

Mantan pemain Prancis itu mengisyaratkan bahwa akar dari kemerosotan ini mungkin berasal dari kekecewaan yang ia rasakan setelah kalah dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or tahun 2024.

Umtiti menambahkan: "Ia sangat terpengaruh sejak tidak memenangkan Ballon d'Or. Sulit untuk mengembalikan percikan yang dulu dimiliki Vinicius," seraya menyatakan keyakinannya bahwa pemain Brasil itu telah kehilangan banyak dari karakter yang dulu membuat para lawan takut kepadanya di lapangan.

Di sisi lain, Predrag Mijatovic, mantan pemain Real Madrid, juga menilai bahwa Vinicius sangat jauh dari level biasanya.

Ia meyakini bahwa meningkatnya persaingan dan tekanan berdampak negatif pada penampilannya, ketika ia berkata: "Sebelumnya ia tidak memiliki persaingan nyata untuk posisinya, tetapi sekarang persaingan itu sudah ada, dan ini terlihat jelas. Ia bermain di bawah tekanan besar; ia ingin menjadi penentu di setiap momen, dan saat ini ia sangat jauh dari level terbaiknya."

Meski demikian, Mijatovic tetap yakin akan kemampuan pemain itu untuk bangkit kembali; ketika ia menyatakan kepada radio "Cadena SER": "Saya rasa ia butuh ketenangan. Musim ini masih panjang, dan jika ia fokus untuk membaik, ia pasti bisa kembali menjadi pemain penentu lagi."

Mijatovic juga menunjukkan bahwa Jose Mourinho bisa jadi merupakan pelatih yang tepat untuk menangani situasi ini.