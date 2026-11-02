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Freddie Ljungberg mengecam keras Lisandro Martinez setelah bek itu mendapat kartu merah dalam kekalahan menyakitkan Manchester United dari Chelsea. Mantan winger Arsenal tersebut mengaku muak melihat kartu merah akibat tindakan ceroboh itu, seraya menilai para pemain justru mengecewakan manajer Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.

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Martinez Diusir Saat Kalah dari Chelsea

Performa buruk United berlanjut saat mereka menelan kekalahan 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge. Hasil itu memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi dan menambah tekanan terhadap Carrick.

Morgan Rogers membuka keunggulan bagi tim asuhan Xabi Alonso pada awal babak kedua. Tak lama kemudian, Martinez menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat, membuat timnya bermain dengan sepuluh orang sekaligus menghadiahkan penalti kepada lawan. Cole Palmer mengeksekusi penalti itu dengan tenang untuk memastikan tiga poin.

Kemenangan tersebut membawa Chelsea naik ke posisi keempat klasemen Liga Primer Inggris. Sementara itu, Manchester United masih terpuruk di dekat dasar klasemen, hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol.

Ljungberg Muak dengan Tindakan Ceroboh

Cara United menelan kekalahan itu memicu kritik tajam, terutama terhadap Martinez. Berbicara di Viaplay, Ljungberg mengecam keras bek tersebut karena sangat kurang disiplin. Legenda Arsenal itu menilai sang bek tengah mengabaikan tanggung jawabnya pada momen krusial bagi klub.

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“Cara mereka bertindak, apa yang dilakukan Martinez, saya ada di sana dan merasa agak mual,” ungkap Ljungberg. “Saya sudah cukup sering melihatnya melakukan hal-hal bodoh seperti ini, tidak mengutamakan tim. Mereka mengecewakannya.”

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Carrick Dikecewakan Skuad yang Tampil di Bawah Standar

Sebelum akhir pekan, banyak laporan menyebut Carrick akan diberi waktu untuk membalikkan keadaan musim ini. Namun, buruknya penampilan United di London memunculkan kembali pertanyaan tentang kemampuannya memotivasi para pemain. Ljungberg menilai kritik yang ditujukan langsung kepada sang manajer salah sasaran. Menurutnya, para pemain harus bertanggung jawab atas awal musim mereka yang buruk. Ia juga menyatakan simpati yang besar kepada pelatih United itu.

“Ketika melihat itu, saya merasa kasihan kepada Michael Carrick,” jelas Ljungberg. “Semua orang habis-habisan mengkritik Carrick di media dan sebagainya, ‘Apakah dia cukup bagus sebagai pelatih, ini dan itu’, padahal para pemainlah yang tidak menjalankan tugasnya.”

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Pekan Berat Menanti United yang Sedang Terpuruk

Carrick kini harus mencari cara untuk membangkitkan skuadnya yang kekurangan pemain menjelang serangkaian pertandingan krusial. Manchester United akan berusaha keras mengakhiri keterpurukan saat kembali berlaga di Liga Champions pada Selasa.

Mereka akan menjamu Roma di Old Trafford, yang memberi mereka kesempatan sejenak untuk mengalihkan perhatian dari mimpi buruk di kompetisi domestik. Hasil positif di Eropa bisa menjadi pemicu penting untuk memulihkan kepercayaan diri skuad.

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Setelah menjalani pertandingan di Eropa, perhatian mereka akan segera kembali tertuju ke Liga Primer Inggris. United menghadapi ujian berat lainnya akhir pekan ini saat menjamu Aston Villa, dengan kemenangan sangat dibutuhkan untuk menjauh dari zona degradasi.