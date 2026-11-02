Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Iklan
FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

“Saya Merasa Agak Mual”: Freddie Ljungberg Kecam Lisandro Martinez yang “Bodoh” saat Krisis Manchester United Kian Parah di Chelsea

Ikuti GOAL di Google

Freddie Ljungberg mengecam keras Lisandro Martinez setelah bek itu mendapat kartu merah dalam kekalahan menyakitkan Manchester United dari Chelsea. Mantan winger Arsenal tersebut mengaku muak melihat kartu merah akibat tindakan ceroboh itu, seraya menilai para pemain justru mengecewakan manajer Michael Carrick yang tengah berada di bawah tekanan.

Iklan

Martinez Diusir Saat Kalah dari Chelsea

Performa buruk United berlanjut saat mereka menelan kekalahan 2-0 dari Chelsea di Stamford Bridge. Hasil itu memperpanjang rentetan laga tanpa kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi dan menambah tekanan terhadap Carrick.

Morgan Rogers membuka keunggulan bagi tim asuhan Xabi Alonso pada awal babak kedua. Tak lama kemudian, Martinez menerima dua kartu kuning dalam waktu singkat, membuat timnya bermain dengan sepuluh orang sekaligus menghadiahkan penalti kepada lawan. Cole Palmer mengeksekusi penalti itu dengan tenang untuk memastikan tiga poin.

Kemenangan tersebut membawa Chelsea naik ke posisi keempat klasemen Liga Primer Inggris. Sementara itu, Manchester United masih terpuruk di dekat dasar klasemen, hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol.

Ljungberg Muak dengan Tindakan Ceroboh

Cara United menelan kekalahan itu memicu kritik tajam, terutama terhadap Martinez. Berbicara di Viaplay, Ljungberg mengecam keras bek tersebut karena sangat kurang disiplin. Legenda Arsenal itu menilai sang bek tengah mengabaikan tanggung jawabnya pada momen krusial bagi klub.

Iklan
Iklan

“Cara mereka bertindak, apa yang dilakukan Martinez, saya ada di sana dan merasa agak mual,” ungkap Ljungberg. “Saya sudah cukup sering melihatnya melakukan hal-hal bodoh seperti ini, tidak mengutamakan tim. Mereka mengecewakannya.”

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

SUN

SUN

Premier League

08 Nov 2026

CHE

CHE

Carrick Dikecewakan Skuad yang Tampil di Bawah Standar

Sebelum akhir pekan, banyak laporan menyebut Carrick akan diberi waktu untuk membalikkan keadaan musim ini. Namun, buruknya penampilan United di London memunculkan kembali pertanyaan tentang kemampuannya memotivasi para pemain. Ljungberg menilai kritik yang ditujukan langsung kepada sang manajer salah sasaran. Menurutnya, para pemain harus bertanggung jawab atas awal musim mereka yang buruk. Ia juga menyatakan simpati yang besar kepada pelatih United itu.

“Ketika melihat itu, saya merasa kasihan kepada Michael Carrick,” jelas Ljungberg. “Semua orang habis-habisan mengkritik Carrick di media dan sebagainya, ‘Apakah dia cukup bagus sebagai pelatih, ini dan itu’, padahal para pemainlah yang tidak menjalankan tugasnya.”

Iklan

Pekan Berat Menanti United yang Sedang Terpuruk

Carrick kini harus mencari cara untuk membangkitkan skuadnya yang kekurangan pemain menjelang serangkaian pertandingan krusial. Manchester United akan berusaha keras mengakhiri keterpurukan saat kembali berlaga di Liga Champions pada Selasa.

Mereka akan menjamu Roma di Old Trafford, yang memberi mereka kesempatan sejenak untuk mengalihkan perhatian dari mimpi buruk di kompetisi domestik. Hasil positif di Eropa bisa menjadi pemicu penting untuk memulihkan kepercayaan diri skuad.

Iklan

Setelah menjalani pertandingan di Eropa, perhatian mereka akan segera kembali tertuju ke Liga Primer Inggris. United menghadapi ujian berat lainnya akhir pekan ini saat menjamu Aston Villa, dengan kemenangan sangat dibutuhkan untuk menjauh dari zona degradasi.

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo