"Saya menyesal menjalani debut bersama Jerman. Jika Klopp memanggil saya, saya akan berkata 'tidak'."

Kerem Demirbay menyesal pernah membela Jerman di laga internasional, seperti diungkapkan sang gelandang dalam wawancara dengan jurnalis Turki, Yagiz Sabuncuoglu.

Demirbay kini bermain di Turki bersama Kasimpasa, tetapi sebelumnya ia menghabiskan seluruh kariernya di Jerman, negara tempat ia lahir.

Pada 2017, ia menjalani debut bersama tim nasional Jerman di bawah asuhan Joachim Löw. Pada tahun yang sama, ia menjuarai Piala Konfederasi bersama Jerman, meski hanya bermain dalam satu pertandingan di turnamen tersebut.

Demirbay kini menyesali dua penampilannya bersama Jerman. "Darah saya Turki. Ayah saya orang Turki, ibu saya orang Turki. Saya orang Turki. Saya ingin bermain untuk Turki dan kami telah mengupayakannya bersama federasi selama satu setengah tahun. Namun, karena keadaan tertentu yang tidak bisa saya bicarakan, saya memilih Jerman."

Dalam wawancara itu, Demirbay mengatakan bahwa ia tidak akan pernah lagi mengambil keputusan tersebut. Jika Jürgen Klopp memanggilnya untuk membela Jerman sekarang, ia akan menolaknya dengan tegas. Hal itu berkaitan dengan perlakuan federasi sepakbola Jerman terhadapnya setelah ia mencetak gol di Piala Konfederasi.

"Setelah saya mencetak gol untuk Jerman, saya melepas baju dan mereka melihat tato Turki di punggung saya. Setelah itu, saya tidak pernah dipanggil lagi." Demirbay memiliki tato garis perbatasan Turki di tulang belikat kanannya.

"Saya menyesal pernah bermain untuk Jerman dan tidak akan pernah melakukannya lagi, bahkan jika mereka memanggil saya sekarang. Saya orang Turki. Saya akan selalu menyesal karena tidak pernah mengenakan seragam kebesaran tim nasional Turki," pungkasnya.